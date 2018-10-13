Salıcı, "Bu ülkede huzur ve barış isteyen, kimsenin hakkında gözü olmayan ama kendi hakkını da yedirmeyen insanlarla beraber olacağız. Eğer Türkiye iyi bir yere gelecekse Hakkari, Edirne, Diyarbakır ve İstanbul'u ile beraber gelecek. Bu ülkenin bir tarafından hayatın çok iyi olduğu başka bir tarafında sorunların olduğu bir Türkiye bizim istediğimiz Türkiye değil." diye konuştu.

DİYARBAKIR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Önümüzdeki yerel seçim sürecini geçeceğiz, orada başarı elde edeceğiz. AKP için siyasi sonuç üretecek bir yerel seçim başarısı sağlayacağız. Ondan sonra Türkiye'nin genelinde bir iktidarın adımlarını atacağız." dedi.

Terörün bitmesi gerektiğini, bunun için CHP'nin elinden gelen her şeyi yapacağını ileri süren Salıcı, şöyle devam etti:

"Ama biz 90'lı yıllarda da gördük. Daha öncesinde de gördük. Sadece güvenlik siyasetiyle terörü bitirmek bu ülkede denenmiş ve çözüm bulunamamış bir yöntem, bu şekilde terörü ortadan kaldırmak mümkün değil. Ama bu ülkenin insanlarına demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletini, yargının bağımsız olduğu, insanların rahat bir şekilde sokakta dolaşabildiği, olağanüstü halin olmadığı sokağa çıkma yasağının olmadığı bir Türkiye hediye etmek 6 okun ve sosyal demokrasinin evrensel ilkeleri çerçevesinde mümkündür. "

Marttaki yerel seçimlere işaret eden Salıcı, "Önümüzdeki yerel seçim sürecini geçeceğiz, orada başarı elde edeceğiz. AKP için siyasi sonuç üretecek bir yerel seçim başarısı sağlayacağız. Ondan sonra Türkiye'nin genelinde bir iktidarın adımlarını atacağız. Sandıkta bütün yurttaşlarımız ile ittifak yaparak alacağız. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi düşünsün kendi siyasi gelecekleri ne olacak? Geçmişte yaptık, bugün de daha iyisini yapacak durumdayız." ifadelerine yer verdi.