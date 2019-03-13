CHP’nin HDP ile gizli ittifakına tepki gösterip 50 yıllık partisinden istifa etti

Gençlik yıllarından beri CHP’de görev almış olan Nurettin Aslan, partisinin HDP ile gizli ittifak yapmasına tepki göstererek partisinden istifa etti. AK Parti’ye üye olan Aslan’ın rozetini Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu taktı.

Diyarbakır’dan Bursa’ya gelen geniş bir ailenin büyüğü olan Nurettin Aslan, CHP’nin HDP ile aynı safta olmasına tepkisini AK Parti saflarına geçerek gösterdi. 50 yıldır gençlik kollarından itibaren görev yaptığı CHP’den ayrıldığını belirten Aslan’a AK Parti rozetini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu taktı.

Bursa CHP İl Başkanlığı’nda İl delegesi olarak görev aldığı CHP’nin doğru yolda olmadığını belirten Aslan, "Bizi sırtımızdan vuranlarla CHP’nin ittifak yapmasını kabul edemiyorum. Onun için 31 Mart seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu görüyorum. Bugün itibariyle de AK Parti’ye üye oluyorum. 31 Mart seçimlerinde 3 bin 500 kişilik geniş ailemle Cumhur ittifakını destekleyeceğiz" dedi.

Nurettin Aslan’ın AK Parti üyelik formu Çavuşoğlu tarafından imzalandı. Daha sonra Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay Aslan’a rozet takdiminde bulundu.