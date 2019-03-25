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"CHP'nin hizmet gibi bir derdi yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 21:32 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: -"CHP'nin hizmet gibi bir derdi yok. Onların bu millete hizmet gibi bir derdi olmadığı gibi bugün terörle kol kola geziyorlar. İzmir'de tam 27 tane PKK'lıyı belediye meclis üyeliği listesine koydular, tescili de budur"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "CHP'nin hizmet gibi bir derdi yok. Onların bu millete hizmet gibi bir derdi olmadığı gibi bugün terörle kol kola geziyorlar. İzmir'de tam 27 tane PKK'lıyı belediye meclis üyeliği listesine koydular, tescili de budur." dedi.

Bakan Pakdemirli, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Amasya'nın Taşova ilçesinde, AK Parti'nin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti.

Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Pakdemirli, AK Parti Taşova Belediye Başkan adayı Bayram Öztürk'e destek istedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrası, milletin desteğiyle yeniden toparlandığını söyleyen Bakan Pakdemirli, milletin, ülkenin geçmişte yaşadıklarını unutmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bakanlığımın birinci ayında birde baktık ki dolar kuru 4 liradan 7,5 liraya çıktı. Bir sebebi var mıydı? Asla bir sebebi yoktu. Çok şükür kontrolü ele aldık ama son haftalarda bakıyorsunuz yine bizim ekonomimizle oynamaya çalışıyorlar. Niye? Türkiye'de istikrar istemiyorlar, Türkiye'de tek başına iktidar istemiyorlar, Türkiye'de milletin iradesinin tecellisini istemiyorlar. Türkiye'yi istedikleri gibi oynayacak bir oyuncak haline getirmeyi istiyorlar, buna asla izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Yereldeki iktidarla geneldeki iktidarın aynı olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Bu seçim iki eksende geçiyor. Birinci eksen 24 Haziran'da bize bir vize verdiniz, bu vizenin inşallah devamı ve tasdiki niteliğinde AK Parti'nin oylarını artıracak şekilde sonuç alınması gerekiyor. Diğer boyut ise AK Parti belediyeciliğinin devamı, bu durumda çok önemli. İster istemez yerel belediye başkanıyla hükümet aynı partide olduğu zaman işler daha iyi ve güzel yürüyor." diye konuştu.

Kendisinin İzmirli olduğunu, ilk bakan olduğu zaman İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının kendisiyle görüşmeye geldiğini anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Başkan geldiğinde dedim ki başkanım ne projen varsa getir bana, siyaset yapmayacağım hiç önemi yok. Ne kadar dosyan varsa getir, hepsini birebir ben takip edeceğim, bakanlığımı ilgilendiren ve ilgilendirmeyen konular olsun hiç önemi yok. İzmir için kamu yararına tüm projeleri takip edeceğim, ne oldu biliyor musunuz, hiçbir proje gelmedi. Bunun iki sebebi var, bence ikisi de geçerli, farklı partilerden olunca ister istemez bir çekince oluyor herhalde. İkincisi de CHP'nin hizmet gibi bir derdi yok. Onların bu millete hizmet gibi bir derdi olmadığı gibi bugün terörle kol kola geziyorlar. İzmir'de tam 27 tane PKK'lıyı belediye meclis üyeliği listesine koydular, tescili de budur. Bu halk her zaman bunlara gerekli cevabı verecektir. Bu ezanlar susmadığı gibi bu bayrak da hiçbir zaman buradan inmeyecek, bunu herkes bilsin."

Bakan Pakdemirli, daha sonra Suluova ilçesine geçerek bölgede besicilik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

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Amasya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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