"CHP'nin içinde terörist cenazesine giden var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'nin içinde terörist cenazesine giden, daha ötesi de var. 'Orada görev yaptığı sürelerde teröristlerin hastanede tedavilerinin sağlanması için emek sarf eden, ter akıtan, gayret gösteren Sezgin Tanrıkulu ile aynı partide bulunmaktan iğreniyorum ve tiksiniyorum' diyeceksiniz. Yetmez, 'HDP'den bize gelecek oya da ihtiyaç yok, o PKK'nın siyasi koludur' diyeceksiniz. Diyebilirler mi?" dedi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Soylu, programda yaptığı konuşmada, terörle sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Bursa'ya geldiğini anımsatan Soylu, şöyle konuştu: "Vatandaşın birisi bir soru sordu. Dediler ki 'Terör örgütünü destekliyorsunuz, PKK'ya terör örgütü demiyorsunuz.' 'Teröristin Allah belasını versin.' Onu Amerika da söylüyor, PYD'yi destekliyor. Onu Avrupa da söylüyor PYD'yi destekliyor. Sen hile yapma. Sen 'PKK'dan, HDP'den oy bekleyenin Allah cezasını versin' de de millet bir anlasın, gönlü yerine gelsin. Kimse kusura bakmasın. Burada şehit ailelerimiz, gazilerimiz var. Hangi şehit cenazesine gidersek gidelim bir tanesinin gıkı çıkmıyor vakarından. Bu mücadeleden dolayı. Ne yapacağız yani? Biz bunlara sesimizi çıkarmayacağız, 'Gidin nasıl isterseniz öyle yapın siz' mi diyeceğiz. Kadın çıkacak diyecek ki 'Ben sırtımı PKK'ya, PYD'ye yasladım.' Sonra diyecekler ki 'Sen sert konuşuyorsun.' Ne sert konuşmuşum. 4 tane duvar var, istediğine yaslan."

Terör örgütlerine oyun kurulmayacağını ifade eden Soylu, "Terör örgütleriyle beraber, hele PKK gibi bir terör örgütüyle beraber bizim coğrafyamızda bulunan tüm terör örgütleriyle beraber oyun kurulmaz. Oyun kuranlara sesleniyorum; bu millete yaptığınız en büyük kötülükleri yapıyorsunuz." dedi. - "50 yıldır ilk kez 4,5 yıl seçim olmayan bir döneme giriyoruz" Bakan Soylu, Türkiye'nin bugün çok büyük bir oyun ve tehditle karşı karşıya olduğunu belirtti. Türkiye'nin 21'inci yüzyılın başından itibaren, ilk kez Avrupa ile arasındaki 400 yıllık makası kapatmaya başladığına vurgu yapan Soylu, "Bunu kapatmamak için başımıza getirmedikleri musibet kalmadı. Anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Şimdi önümüzdeki 4,5 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirebilmek için bütün büyükşehirlerimize 'Millet İttifakı' adı altından HDP'yi, PKK'yı oraya sokarak Türkiye'yi başka bir noktaya taşımaya çalışıyorlar. Bunun vebali ağırdır, çok nettir. 50 yıldır ilk kez 4,5 yıl seçim olmayan bir döneme giriyoruz." diye konuştu.

Belediyeleri kullanarak Türkiye'de büyük bir karışıklık ortaya konulmak istendiğine değinen Soylu, şu değerlendirmede bulundu: "Ben İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'a da İzmir'deki adını bilmiyorum bilmek de istemiyorum zaten, onlara da söyledim. Madem PKK'dan oy istemiyorsunuz, çıkın açıklayın. Deyin ki 'PKK'nın, terör örgütünün, ondan oy isteyenin de Allah cezasını versin' ama bir şey daha söyleyeceksiniz. CHP'nin içinde terörist cenazesine giden, daha ötesi de var. 'Orada görev yaptığı sürelerde teröristlerin hastanede tedavilerinin sağlanması için emek sarf eden, ter akıtan, gayret gösteren Sezgin Tanrıkulu ile aynı partide bulunmaktan iğreniyorum ve tiksiniyorum' diyeceksiniz. Yetmez, 'HDP'den bize gelecek oya da ihtiyaç yok, o PKK'nın siyasi koludur' diyeceksiniz. Diyebilirler mi?" - "Kimlerin tezgah kurmaya çalıştığını bu akşam televizyonda söyleyeceğim" Bugün Doğu ve Güneydoğu'da her tarafta huzurun hakim olduğunu söyleyen Soylu, şunları kaydetti: "Hadi bakalım PKK gelsin haraç alsın. HDP'li bir vekil, ben onlara milletvekili demiyorum milletimize de hakaret, milletvekilliği sıfatına da hakaret. Onlar terörün, Kandil'in, PKK'nın vekili. Onlar sizi hak etmiyorlar zaten. Bir tanesi bugüne kadar 'PKK'nın vekilisiniz' dediğimiz halde 'Değilim' diyor mu? Demiyor.