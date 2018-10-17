CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri

Atatürk'ün hisselerden gelen paranın Türkiye için kullanılmasını istediğini anlatan Özkoç, "Oraya da göz dikiyor, onu da alacak ve damadıyla beraber kendi çıkarları, kendi çevrelerinin çıkarları doğrultusunda nasıl kullanacak, bunun hesabını yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Türkiye İş Bankasındaki hisselerinin Hazineye devrinin de gündeme getirildiğini belirten Özkoç, Atatürk'ün vasiyetinde, hisselerden gelen paranın Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na aktarılması ve CHP'li 4 milletvekilinin bunu takip etmesini istediğini söyledi.

Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile ilgili sözlerini eleştirerek bunun "Gündemi nasıl değiştiririm" kaygısıyla yapıldığını savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'yi düşürebildiği en sıkıntılı noktaya düşürdüğünü iddia eden Özkoç, ABD Başkanı Donald Trump'ın Papaz Andrew Brunson ile görüşmesinde "Uzun zaman müzakere ettik, kesinlikle fidye ödemeyeceğimizi söyledik." şeklinde konuştuğunu anımsatarak "Karayip korsanları gibi. Türkiye'de sanki korsan bir devlet var, rehineler alıyor, onları fidye karşılığı teslim ediyor ama ABD buna tenezzül etmiyor." diye konuştu.

Erdoğan'ın "Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın." dediğini anımsatan Özkoç, şöyle devam etti:

"Nasıl Türkiye'nin itibarıyla bu kadar oynayabiliyorsun? Nasıl yüzün kızarmadan doğru olmayan şeyleri konuşabiliyorsun? Amerika'ya buradan atıyor, tutuyorsun ama orada oturuyorsun müzakere yapıyorsun. Daha önce kapalı kapılar arkasında yaptığın müzakereler gibi. Türkiye'yi fidye almaya çalışan, rehine tutan bir ülke konumuna sokuyorsun. Buna cevap versene, burada dik dursana. Bunu yapıp yapmadığını kamuoyuna bildirsene."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Katar'ın hediye ettiği uçağı kabul ederek Türkiye'nin itibarını beş paralık ettiğini iddia eden Özkoç, "Şimdi de rehine krizinde Türkiye'yi yerin dibine sokuyorsun, yetmiyor sana acaba oradan üç kuruş daha Varlık Fonu'na alıp damadınla beraber 'Ne yapabiliriz', bunun hesabını yapıyorsun, yazıklar olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ni sen böyle yönetiyorsun diye milletin başı önüne eğik." dedi.