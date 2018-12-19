HABER

CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2018 21:26 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile partililer eşlik etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan İmamoğlu, Atatürk'ün özel anı defterini imzalayarak şunları yazdı;

"Ülkemizin kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz, Cumhuriyete, değerlerine ve ilkelerine sahip çıkmaya devam edeceğimizin en önemli görevlendirme sürecinin ilk gününde, manevi huzurunuzda size, milletimize layık olma bilinci ile gelmiş bulunmaktayım. İstanbul kenti Türkiye'mizin 21'inci yüzyılda Cumhuriyet'in temel değerleri ile en iyi şekilde yönetilme hedefi ile buluşabilmesi için şahsım, yol arkadaşlarım ve tüm İstanbul halkı ile sonsuz bir enerjiyle çalışacağımıza emin olabilirsiniz. Çok sevdiğinizi bildiğimiz İstanbul'a, bir dünya başkenti, merkezi olduğu bilinci ve Türkiye'mizin vitrini, milletimizin kalbi olduğu bilinci ile nice güzel işler başaracağız. Cumhuriyet'in evlatları, Atatürk ilke ve inkılaplarının savunucusu kimliğinizle size söz veriyor, huzurunuzda saygıyla eğiliyorum."

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçtiSevişme sahneleri dizinin önüne geçti
CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret ettiCHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti
Barış Atay: Bu sendromun adını aratınca Erdoğan çıkıyorBarış Atay: Bu sendromun adını aratınca Erdoğan çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

Aynes'e yeniden kayyum atanması kararı

Aynes'e yeniden kayyum atanması kararı

Elif Aksu, sevgilisi Kevin Reichard'dan ayrıldığını açıkladı

Elif Aksu, sevgilisi Kevin Reichard'dan ayrıldığını açıkladı

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

Barış Yarkadaş'tan olay sözler: CHP yönetimine göre Muharrem İnce aday olsa, yerel seçim genel seçime dönüşecekti

Barış Yarkadaş'tan olay sözler: CHP yönetimine göre Muharrem İnce aday olsa, yerel seçim genel seçime dönüşecekti

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Atay: Bu sendromun adını aratınca Erdoğan çıkıyor

Barış Atay: Bu sendromun adını aratınca Erdoğan çıkıyor

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Erdoğan ile yeni görüşmeye ihtiyaç yok

Devlet Bahçeli: Erdoğan ile yeni görüşmeye ihtiyaç yok

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Güldal Mumcu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fatih Portakal tepkisi: Yeter artık

Güldal Mumcu'dan Erdoğan'a: Yeter artık

CHP'nin İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya adayları belli oldu

CHP'de 68 aday belli oldu! İşte o isimler

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.