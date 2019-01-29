CHP’nin İstanbul adayı İmamoğlu, kanaat önderleriyle buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler’de kanaat önderleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlere ilişkin kanaat önderleriyle görüş alışverişinde bulundu.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugünkü adresi Bahçelievler oldu. İmamoğlu, ilk olarak ilçedeki kanaat önderleriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Özel bir restoranda düzenlenen program için salona gelen İmamoğlu, salonda bulunanlarla tek tek selamlaşarak sohbet etti. Kahvaltı sonrası İmamoğlu, kanaat önderleriyle seçime ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İmamoğlu’ndan Bahçelievler’deki yeşil alan miktarının azlığına vurgu

Etkinlikte konuşan İmamoğlu, “Bir tezat var. Bahçelievler diye tanımladığımız bu semtin İstanbul’un yeşil fukarası bir ilçe olduğunun altını ne yazık ki çizelim. 0,6 metrekare. Yani gitgide küçülüyor bizim alanımız. Benim sığmayacağım kadar bir alan var Bahçelievler’de kişi başı yeşil alan miktarı. Yeşil alanı önemsemezsek hayatı önemsemediğimiz anlamına gelir. Dünyada kişi başı yeşil alan 10 metrekarenin altındaysa ne yazık ki o kent sağlıksız kent olarak kabul ediliyor. Bahsettiğimiz şey Bahçelievler’in 20 katı” dedi.