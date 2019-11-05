CHP'nin İsviçre'deki olaylı toplantısına AK Parti ve MHP'den tepki

Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- AK Parti ve MHP, CHP'nin İsviçre'de düzenlediği 'Cumhuriyet Bayramı' etkinliğinde PKK yandaşları tarafından terör örgütünün ele başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının açılmasına tepki gösterdi. AK Partili Cahit Özkan, "Dün kurduğunuz ittifak bugün size İsviçre'de bedel ödetiyor" derken, MHP'li Erkan Akçay, "Görüntüleri son derece zavallıdır" dedi. Toplantıya katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise "Biz derhal müdahale edilmesini istedik ve kabul edilemez olduğunu bildirdik. CHP’nin bütün terör örgütlerine karşı mesafesi ve tavrı aynıdır, tepkisi aynıdır" dedi.

AK Parti ve MHP, PKK yandaşlarının CHP'nin düzenlediği toplantıda Öcalan'ın fotoğrafını ve örgütü simgeleyen bez parçalarına tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP'nin İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında karşılaştığı tablonun, seçimlerde PKK/PYD/YPG ile kurdukları gizli ittifaka bağlı olduğunu söyledi. Özkan, "Bunu biz söylemiyoruz, CHP’lilerin kendileri söylüyor. 'YPG/PYD terör örgütü mü bilmiyoruz?' diyorlar. Diğer yandan bunun karşı muhatabı ne diyor, terör örgütünün siyasi uzantısı Eş Genel Başkan Sezai Temelli, 'Ankara ve İstanbul belediye başkanları bilecek ki, HDP’nin oyları ile o koltuklarda oturuyorlar.' Meclis'te yapılan tartışmalar sırasında da HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, 'HDP’nin ve PKK’ya gönül verenlerin oyları ile o koltuklarda oturuyorlar İstanbul ve Ankara belediye başkanları.' Demek oluyor ki, dün PKK ile YPG ile terör örgütleri ile aynı istikamette siyaset yapanlar, onlardan gelen destekle koltuk kapma yarışına girenler, bugün bedelini İsviçre'de ödemeye başladılar. İşte dünden bugüne terör örgütü ile beraber hareket edenlerin karşı karşıya kaldığı bir olayla İsviçre'yi konuşuyoruz. Dün kurduğunuz ittifak bugün size İsviçre'de bedel ödetiyor" diye konuştu.

"CHP'nin İsviçre'deki bu organizasyonuna PKK'lılar gelerek, elebaşının posterini astılar. Ve 'verilen sözlerin tutulması' için bir de pankart astılar. Demek ki CHP’nin verdiği birtakım sözler var. Bir diyet ödeme talebinde bulundukları anlaşılıyor. Manzara bu. Londra'da CHP sözcüsü konuşurken bir PKK'lı Türkiye'ye yönelik hakarette bulundu. Ve yine CHP sözcüleri tepki göstermediler. Berlin'de benzer şey oldu. İstanbul'da bir Suriye konferansı düzenlediler. Ne kadar PKK'lı, YPG sempatizanı varsa bunları bu konferansta konuşturdular. Biz öteden beri söylüyoruz; fikirsel anlamda bir işbirlikleri ve beraberlikleri söz konusu. Adeta iç içe geçmiş durumdalar. Zaman zaman yaşadıkları problemleri bu tür toplantılarda ortaya çıkarıyorlar. Tam bir rezalet durumudur, bu bir CHP organizasyonu ve PKK eylemi. AK Parti'yi suçlamak tamamen bir zırvalama. CHP, gerekli tepkiyi göstermesi gerekirdi. İsviçre’de yaşanan rezalete tepki göstermediler. Geldikleri durum; bu işbirlikleri neticesinde HDP-PKK kendilerine CHP'nin verdiği sözleri yerine getirmesini istemiştir. Küstah taleplerine CHP sessiz kalmıştır. Görüntüleri son derece zavallıdır."

CHP'Lİ ÖZKOÇ: MÜDAHALE EDİLMESİNİ İSTEDİK

CHP'li Engin Özkoç, toplantıda yaşananları anlattı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte toplantıya katıldığını belirten Özkoç, "Avrupa'daki bütün birliklerimiz bizi davet ettiler. Orada Cumhuriyet Bayramı kutlamaları vardı. Her yerden insanlar akın akın Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için geldiler. Salona giriyorlardı. Ses tesisatı yapılırken, 15 -20 kadar PKK'lı, Abdullah Öcalan'ın resmini açmaya kalkmışlar. O sırada İsviçre polisi müdahale ediyor. Biz oteldeyken haber verildi. Biz derhal müdahale edilmesini istedik ve kabul edilemez olduğunu bildirdik. Ardından orada bekleyen insanlar salona girdi. Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KONUŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Özkoç, bütün terör örgütlerine karşı CHP’nin tavrının aynı olduğunu vurgulayarak, "AKP, elindeki bütün imkanları kullanarak, istihbarat dahil olmak üzere CHP ile terör örgütlerini bir arada göstermek için bir heves ve gayret içerisinde. Bu heves ve gayretin muhatabı hiçbir zaman CHP olamaz. CHP’nin bütün terör örgütlerine karşı mesafesi ve tavrı aynıdır, tepkisi aynıdır. Hiçbir şekilde onlarla uzlaşı, konuşma kesinlikle mümkün değildir. AKP'nin gayretkeşliği de çok açıktır. Kurduğu komplolar çok açıktır. Bu olayın içerisinde kendilerinin özel gayretleri olduğunu biliyoruz. Bunun için çaba harcadıklarını biliyoruz. Bunun için boşa çaba sarf etmesinler. İktidarın böyle bir gayreti var. AK Parti’nin ve istihbaratın böyle bir gayreti var. CHP’ye karşı bu oyunları kimin yaptığı açıktır" diye konuştu.

