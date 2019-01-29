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CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 12:15 | Son Güncelleme

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Başkan Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na ziyaret

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Başkan Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kocaoğlu, Soyer'in seçim çalışmasına her türlü desteği vereceklerini söyledi. Soyer de Kocaoğlu'na, "Size çok ihtiyacımız var" dedi.
CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ile birlikte Başkan Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kocaoğlu, konuklarını kapıda karşıladı. Soyer çiftini makamında ağırlayan Başkan Kocaoğlu, hep birlikte çalışıp, başaracaklarını söyledi. Bütün hedeflerinin İzmir'de CHP'nin iktidarını sürdürmek, daha fazla ilçe almak olduğunu aktaran Kocaoğlu, "Umuyorum, 2014'teki gibi olmaz. Hepimize düşen görev, harç olup, bütün örgütü harekete geçirmek. Hedefe kilitleyip, bu 2 ayı çok iyi değerlendirerek, ne yapabileceksek elimizden ne geliyorsa gücümüz neye yetiyorsa hem partililik görevi hem de vicdani sorumluluk ile çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.
Başkan Kocaoğlu, bundan sonraki süreçte de CHP için çalışacağını belirterek, "Tabi ki bizim ne bir yere gitmemiz söz konusu ne de başka bir yerden aday olmamız söz konusu. Biz partimize yıllardan beri belediye başkan adayı olsak da olmazsak da çalıştık. CHP'nin bir neferi olarak nasıl çalıştıysak bundan sonra da öyle çalışacağız. Tunç beyin seçim çalışmasına her türlü desteği vereceğiz. CHP'nin başarısı için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Bundan gayrısı düşünülemez" dedi.
SOYER: SİZE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu'nun verdiği hizmetlere değinen Tunç Soyer de "Sizsiz bu iş olmaz. 15 yıldır verdiğiniz emeklerle yola çıkarak, ileriye gitmeye çalışacağız. Şimdiye kadar demokrasinin en güzel örneklerini verdi İzmir. Bundan sonra son 2 ayda, tüm gücümüzle İzmir'in oy potansiyelini daha artıracak çalışmalar yapacağız. Size çok ihtiyacımız var, bu kampanya sürecinde" diye konuştu.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Soyer, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci'yi Kemeraltı'nda yemek yemeye davet edeceğini de belirterek, "Bugün arayacağım, daveti yapacağım. O zaman cevabı hep beraber duyarız" dedi.
Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu ise yeğeninin ameliyatı nedeniyle ziyarete katılamadı.

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CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na ziyaretCHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na ziyaretCHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na ziyaretCHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na ziyaret

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