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CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na ziyaret (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 13:00 | Son Güncelleme

'O DÖNEM ÜZERİNDEN BUGÜNE BİR ŞEY ÇIKARMAYA ÇALIŞMAK DOĞRU DEĞİL' CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret ettikten sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na ziyaret (2)

'O DÖNEM ÜZERİNDEN BUGÜNE BİR ŞEY ÇIKARMAYA ÇALIŞMAK DOĞRU DEĞİL'
CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret ettikten sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç Soyer, 12 Eylül döneminde askeri savcı olan babası üzerinden kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. 12 Eylül döneminin, çok acı dolu olduğunu kaydeden Soyer, "Tamamen dış güçlerin içinde olduğu bir dönem. Darbeye o dönemde biz tabi ki karşı çıktık. Darbe ile ilgili bir şeyi tartışmanın manası yok, yanlıştı; ama kardeş kanı dökülüyordu. İnsanlar birbirini boğazlıyordu, öldürüyordu. Vahşi bir dönemdi, kırıcı ve üzücü bir dönemdi. Ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak, hiç doğru değil. Eski yaraları kaşımanın faydası yok. Bugün yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir dünya, yepyeni bir kent için uğraşmak gerekiyor. Onları geride bırakmak gerekiyor" diye konuştu.
Bundan sonra herkesle kucaklaşacaklarını vurgulayan Soyer, "Aslında herkes herkesle kucaklaşıyor; ama siyaset ayrıştırıyor. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.
'MERKEZDEKİ KAVGALAR UMRUMUZDA DEĞİL'
Genel siyaset ve yerel siyasetin apayrı şeyler olduğuna da değinen Soyer, "Biz merkezde yürütülen siyaset ile uzaktan yakından ilişkili olmayacağız. Yerel yönetim bambaşka parametreler, bambaşka dinamiklerle yürüyen bir siyaset anlayışı. Herkesi kucaklamayı gerektiren bir şey. O nedenle merkezde yürütülen çatışmalar, kavgalar, itişmeler bizim umurumuzda değil. Onun dışındayız. Herkesi kucaklayacak çalışma yürüteceğiz" diye konuştu.
'BİZİM BÖYLE SİYASİ TERCİHİMİZ OLMAZ'
İzmir'de Körfez Geçiş Projesi, Karşıyaka Stadı projelerinin sorun oluşturduğuna yönelik eleştiriler üzerinden bunlara karşı nasıl tavır takınacağı sorulan Soyer, "Bunlar siyasi değil, tekniktir ve onların üzerinden çalışmak gerekiyor. Teknikten kastım şu; buna karşı çıkmak veya taraftar olmak bir siyasi tercih gibi görünüyor. Bizim böyle siyasi tercihimiz olamaz. Gerçekten İzmir'e fayda ediyor mu, etmiyor mu; teknik anlamda bunun gerçekten sonuçları ne? Ona bakarak karar vereceğiz" yanıtını verdi.
'AZİZ BAŞKANIN SAHİP OLDUĞU TECRÜBE KİMSEDE YOK'
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yaklaşık yarım saat baş başa görüşen Tunç Soyer, "Çok keyifli bir görüşmeydi. Aziz başkan son derece pozitif ve bütün kalbi ile inanıyor. 'Bu parti bana 15 yıl görev verdi. Ben bu partinin kurumsal kimliğine son derece sadık bir insanım ve o ne gerektiriyorsa onu yaparım' noktasında. Bu da bize çok cesaret veren bir nokta. Aziz başkanın sahip olduğu bilgi, birikim, tecrübe, İzmir'de kimsede yok. O çok kıymetli bir şey. Biriktirdiği her ne varsa bizim için kullanacak, bize el verecek. O nedenle çok mutluyum. Ben iyi bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum. Çok ciddi bir temiz siyasete, iyi siyasete dair özelim var. Onu hissediyorum" diye konuştu.
Tunç Soyer, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nden ayrıldı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

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