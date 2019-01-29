CHP'nin İzmir adayları

İZMİR (AA) - CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'de ayrışma, kavga, bölünme bekleyenlerin sukutuhayale uğrayacağını savundu.

Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından belirlenen partisinin İzmir belediye başkan adaylarının İzmir kültürüne sahip ve İzmir sevdalısı olduğunu belirtti.

İzmir'in partisinin en çok değer verdiği illerin başında geldiğini ifade eden Yücel, şöyle devam etti:

"İzmirlilerin beklentisini karşılayacak hassas çalışmalarla adaylarımızı belirledik. İzmir'in 31 Mart'tan itibaren büyükşehir belediye başkanı olacak isim Tunç Soyer'dir. Soyer' i İzmirlilere anlatmaya dahi gerek yoktur. Söz verdiğimiz gibi İzmir'in bildiği, İzmirlinin tanıdığı, İzmir kültürünü yaşam tarzı haline getirmiş bir büyükşehir belediye başkan adayımız var. Tunç Soyer ismi İzmir'e hayırlı uğurlu olsun. 31 Mart seçimlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi yine İzmirliler tarafından yönetilecek. Tunç Soyer'le birlikte, Sayın Aziz Kocaoğlu'nun başlattığı İzmir modeli daha da gelişecek, daha da büyüyecek."

Seçim çalışmalarının hızlanacağını, kendi içlerindeki demokratik yarışın sona erdiğini, şimdi tüm örgütle omuz omuza çalışarak İzmirliye hak ettiği yönetim ve hak ettiği hizmetleri sunma, bugüne kadar yaptıklarını aşma derdinde olduklarını vurgulayan Deniz Yücel, "CHP'de ayrışma, kavga, bölünme bekleyenler her dönemde olduğu gibi bu dönemde de sukutuhayale uğrayacaklar." görüşünü savundu.

