HABER

CHP’nin İzmir Büyükşehir Başkan Adayı Tunç Soyer oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 01:09 | Son Güncelleme

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer oldu.

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer oldu. Soyer, ilk mesajında "Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler. Aşkla İzmir" ifadelerini kullandı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) sunulan ve Parti Meclisinde de (PM) ismi onaylanan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.
Soyer’den ilk mesaj
Soyer seçilmesinin ardından sosyal medya üzerinden ilk açıklamasını yaptı. Soyer şu ifadelerini kullandı:
“Sevgili İzmirliler, İzmir sevdası yolunda birlikte büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz. Bu görevi büyük bir aşkla büyük bir şevkle yapacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın.Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler. Aşkla İzmir" d ifadelerini kullandı.

İlçe adayları da açıklandı
PM sonrası CHP’nin ilçe adayları da açıklandı.
Narlıdere: Ali Engin
Dikili: Adil Kırgöz
Foça: Adil Gürbüz
Gaziemir: Halil Arda
Güzelbahçe: Özdem Mustafa
Karabağlar: Muhittin Selvitopu
Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan
Karşıyaka: Cemil Tugay
Menderes: Mustafa Kayalar
Menemen: Serdar Aksoy
Çiğli: Selim Utku Gümrükçü
Ödemiş: Mehmet Eriş
Seferihisar: Yelda Celiloğlu
Selçuk: Filiz Ceritoğlu Sengel
Torbalı: Ramanzan İsmail Uygur
Urla: İbrahim Burak Oğuz
Konak: Abdül Batur

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
CHP, 145 belediye başkan adayını daha açıkladıCHP, 145 belediye başkan adayını daha açıkladı
Başkan Kocaoğlu’ndan CHP adaylarına destek açıklaması:Başkan Kocaoğlu’ndan CHP adaylarına destek açıklaması:
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.