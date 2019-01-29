CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu.

Tunç Soyer, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak MYK toplantısında onaylandı. Saat 15.00’te gerçekleşecek olan Parti Meclisinde Soyer’in ismi sunulacak.

