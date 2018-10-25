CHP'nin İzmir Büyükşehir yarışı çetin geçecek

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - CHP'de Aziz Kocaoğlu'nun siyaseti bırakma kararının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kulisler hareketlendi.

CHP'de yerel seçim takviminin belirlenmesi sonrası başlayan aday adaylığı başvuruları devam ediyor. CHP ve Türk siyaseti açısından dikkatlice takip edilen kentlerin başında da Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir geliyor.

CHP'nin yerel seçime, yaklaşık 15 yıldır yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi için hangi isimle gidileceği ise merak konusu. Ahmet Priştina'nın vefatı sonrası 2004'ten bu yana aralıksız büyükşehir belediye başkanlığı görevini sürdüren Kocaoğlu'nun 24 Haziran seçimleri sonrası CHP üst yönetiminde değişim mesajı vermesi ve ardından siyaseti bırakması bir bakıma İzmir'de taşları yerinden oynattı.

Parti içi dengeler, daha önce Kocaoğlu ile hareket eden isimler, milletvekillerinin tercihi ve genel merkez faktörü gibi etkenler adayın belirlenmesinde önemli olacak.

Cuma günü sona erecek aday adaylığı başvuru sürecinde eski CHP İzmir milletvekilleri Canan Arıtman ve Musa Çam, eski Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak, eski Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve eski il başkanı Kemal Karataş bu yönde adım atan isimler oldu.