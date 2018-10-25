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CHP'nin İzmir Büyükşehir yarışı çetin geçecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 11:14 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun siyaseti bırakma kararının ardından CHP'deki adaylık yarışı hız kazandı - Cuma günü sona erecek aday adaylığı başvuru sürecinde eski CHP İzmir milletvekilleri Canan Arıtman ve Musa Çam, eski Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak, eski Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve eski il başkanı Kemal Karataş bu yönde adım atan isimler oldu - CHP adayının belirlenmesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 29 Ekim'de İzmir'e yapacağı ziyaret büyük önem taşıyor - Kurmaylarıyla sık sık bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun, adı geçen aday adaylarıyla ilgili değerlendirmeler yaptığı ve nihai kararını İzmir ziyaretinde vereceği tahmin ediliyor

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - CHP'de Aziz Kocaoğlu'nun siyaseti bırakma kararının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kulisler hareketlendi.

CHP'de yerel seçim takviminin belirlenmesi sonrası başlayan aday adaylığı başvuruları devam ediyor. CHP ve Türk siyaseti açısından dikkatlice takip edilen kentlerin başında da Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir geliyor.

CHP'nin yerel seçime, yaklaşık 15 yıldır yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi için hangi isimle gidileceği ise merak konusu. Ahmet Priştina'nın vefatı sonrası 2004'ten bu yana aralıksız büyükşehir belediye başkanlığı görevini sürdüren Kocaoğlu'nun 24 Haziran seçimleri sonrası CHP üst yönetiminde değişim mesajı vermesi ve ardından siyaseti bırakması bir bakıma İzmir'de taşları yerinden oynattı.

Parti içi dengeler, daha önce Kocaoğlu ile hareket eden isimler, milletvekillerinin tercihi ve genel merkez faktörü gibi etkenler adayın belirlenmesinde önemli olacak.

Cuma günü sona erecek aday adaylığı başvuru sürecinde eski CHP İzmir milletvekilleri Canan Arıtman ve Musa Çam, eski Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak, eski Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve eski il başkanı Kemal Karataş bu yönde adım atan isimler oldu.

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP Genel Merkezine yaptığı değişim çağrısıyla dikkati çeken Kocaoğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı merakla beklendi. Alışkanlığını bozmayan Aziz Kocaoğlu, yine seçime 6 ay kala basın mensuplarının karşısına geçti ve siyasi hayatına noktayı koyduğunu kamuoyuyla paylaştı.

Bu açıklama sonrası CHP'nin hem İzmir hem de genel merkez kulisleri bir anda hareketlendi. Büyükşehir belediye başkan adayı olmak için isimler bir bir ortaya çıktı.

Resmi başvuruyu yapan 6 ismin dışında başka aday adayların da çıkabileceği kulislerde konuşuluyor. İsimleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un da genel merkez nezdinde nabız yokladıkları gelen haberler arasında.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekilleri Tuncay Özkan, Kamil Okyay Sındır, Murat Bakan'ın da isimleri kulislerde büyükşehir belediye başkan adaylığı için geçiyor.

Önceki dönemlere göre bir hayli çetin geçeceği tahmin edilen aday belirleme sürecinde son kararı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları verecek.

Adayın belirlenmesinde Kılıçdaroğlu'nun 29 Ekim'de İzmir'e yapacağı ziyaret büyük önem taşıyor. Öncesinde yakın kurmaylarıyla sık sık bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun, adı geçen aday adaylarla ilgili değerlendirmeler yaptığı ve nihai kararı İzmir ziyaretinde vermesi bekleniyor.

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