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CHP’nin İzmir ve Şanlıurfa adayları hafta sonu netleşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 22:32 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 27 Ocak Pazar günü yapılacak Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının netleşeceğini, Şanlıurfa adayının ise Cumartesi günü açıklanacağını bildirdi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, haftalık olarak gerçekleştirilen basın toplantısını bu kez Şanlıurfa’da düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 27 Ocak Pazar günü yapılacak Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının netleşeceğini, Şanlıurfa adayının ise Cumartesi günü açıklanacağını bildirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, haftalık olarak gerçekleştirilen basın toplantısını bu kez Şanlıurfa’da düzenledi. Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ve Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir ile CHP Şanlıurfa İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bu hafta, 27 Ocak Pazar günü yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız netleşecek. Bunun için Pazar gününü beklemek gerekir. Şanlıurfa adayımız ise hafta sonu düzenlenecek toplantı ile kesinlik kazanacak” dedi.
Türkiye’deki makam araçlarının sayısının 125 bin olduğunu belirterek bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ise “Türkiye’deki makam aracı sayısı tam tamına 125 bin. Buradan çağrı yapıyoruz. Gelin bu makam aracı saltanatına başta meclis olmak üzere son verelim. Bütün bakanlıklarda ne kadar makam aracı varsa bunların hepsinin kira sözleşmesi iptal edilsin. Var olanlar da satılsın. Eğer şatafatsa gelin bu şatafata son verelim” diye konuştu.

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