CHP'nin İzmir'de aday belirleme süreci

İZMİR (AA) - Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı sürecinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün gerçekleştirdiği görüşmenin son derece verimli geçtiğini bildirdi.

Batur, yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme yaptığını aktardı.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Batur, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı sürecinde bugün, CHP Genel Merkezi'nde, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşme, benim açımdan son derece verimli geçmiştir ancak görüşmenin detaylarını, iki kişinin baş başa görüşmesi olduğu için paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum."

