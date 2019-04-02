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CHP'nin kaybettiği ilçede, il başkanına eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 12:08 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayındır Belediyesi, CHP'den AK Parti'ye geçerken, İlçe eski Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek, sonuç üzerinden İl Başkanı Deniz Yücel'i eleştirdi. Aydilek, "Bu hezimetin sorumlusu, Deniz Yücel'dir.

CHP'nin kaybettiği ilçede, il başkanına eleştiri

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayındır Belediyesi, CHP'den AK Parti'ye geçerken, İlçe eski Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek, sonuç üzerinden İl Başkanı Deniz Yücel'i eleştirdi. Aydilek, "Bu hezimetin sorumlusu, Deniz Yücel'dir. Ufuk Sesli, Yücel'in arkadaşıymış. Aday gösterdi, sonuç da böyle oldu" dedi.
Bayındır'da, 2014 yerel seçiminde yüzde 35,7 oranında oy alan CHP'li Ufuk Sesli, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oyunu 4 puan artırmasına rağmen kazanamadı. AK Parti'li Uğur Demirezen, yüzde 57,01 oranında oy alarak, ilçede seçimi kazandı. Bayındır Belediyesi'nin kaybedilmesine partililer, tepki gösterdi. CHP Bayındır İlçe eski Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek, sonuç üzerinden İl Başkanı Deniz Yücel'i eleştirerek, şunları kaydetti:
"Seçimi kaybeden başkan Ufuk Sesli, 5 yıl boyunca hiçbir hizmet üretmedi. Herhangi bir hizmet üretmek gibi girişimde de bulunmadı. Halka da kötü davrandı. Biz bunu il başkanına da söyledik. Genel başkan yardımcılarına da söyledik ancak dinletemedik. Böyle olacağı belliydi. Daha önceki beyanatlarımda da bizi hüsranın beklediğini söylemiştim. Maalesef dinletemedik. Bu kaçınılmazdı. Biz bunu görüyorduk. Bu hezimetin sorumlusu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'dir. Ufuk Sesli, Yücel'in arkadaşıymış. Aday gösterdi, sonuç da böyle oldu."

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CHP'nin kaybettiği ilçede, il başkanına eleştiri

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