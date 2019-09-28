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"CHP'nin kendi başına hareket etmeye niyetlenmesi sorumsuzluktur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2019 11:37 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: - "Zaman dayanışma ve devletin yönetim kademesiyle birlikte hareket ederek doğal afetlere karşı alınacak hayati tedbirleri birlikte hayata geçirme zamanıyken, İstanbul halkının haklı korkularını çıkar lokmasına katık etmek, ahlaksızlık ve fırsatçılıktır. CHP yöneticilerinin, devlet yönetimiyle birlikte çalışmaktan kaçarak, kendi başına hareket etmeye niyetlenmesi, sorumsuzluktur, akılsızlıktır" - "Deprem gibi yıkıcı bir doğal afetle mücadelenin siyaset karıştırılmadan, particilik ve ayrımcılık yapılmadan, milletçe verildiğini hesaba katmayan CHP'nin bu menfaatçi politikaları, devlet hizmetlerini sekteye uğratmaktan, İstanbul'a zaman kaybettirmekten başka işe yaramayacaktır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Zaman dayanışma ve devletin yönetim kademesiyle birlikte hareket ederek doğal afetlere karşı alınacak hayati tedbirleri birlikte hayata geçirme zamanıyken, İstanbul halkının haklı korkularını çıkar lokmasına katık etmek, ahlaksızlık ve fırsatçılıktır. CHP yöneticilerinin, devlet yönetimiyle birlikte çalışmaktan kaçarak, kendi başına hareket etmeye niyetlenmesi, sorumsuzluktur, akılsızlıktır." ifadesini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısına davet edilmesine rağmen katılmamasını İstanbulluların hayretle karşıladığını iddia etti.

CHP sözcülerinin İmamoğlu'nu toplantıya davet edilmemiş gibi gösterdiğini ifade eden Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ile düzenlediği ayrı basın toplantısında ise deprem sonrasında milletçe dayanışma içinde atılması gereken adımlara ağırlık vermek yerine, herkesi eleştiri yağmuruna tutarak, büyük bir siyasi skandala imza attığını savundu.

Kılıçdaroğlu'nun, depremin yarattığı endişe ve panikten partisine siyasi nema üretme çabasının, ahlak dışı bir fırsatçılık ve kepazelik olduğunu savunan Yalçın, CHP'nin çıkarcılıkla siyasette fay hatları oluşturarak İstanbul halkının altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetleri konusundaki beklentilerini savuşturduğunu ve endişelerini katbekat artırdığını ileri sürdü.

Bundan sonra İstanbul’da yaşanabileceklerle ilgili muhtemel senaryolardan korkuya kapılan CHP'lilerin, halka verilmesi gereken belediye hizmetlerinin üstesinden gelemeyip altında kalacaklarını hissettiklerini savunan Yalçın, şöyle devam etti:

"Zaman dayanışma ve devletin yönetim kademesiyle birlikte hareket ederek doğal afetlere karşı alınacak hayati tedbirleri birlikte hayata geçirme zamanıyken, İstanbul halkının haklı korkularını çıkar lokmasına katık etmek, ahlaksızlık ve fırsatçılıktır.
CHP yöneticilerinin, devlet yönetimiyle birlikte çalışmaktan kaçarak, kendi başına hareket etmeye niyetlenmesi, sorumsuzluktur, akılsızlıktır.
Deprem gibi yıkıcı bir doğal afetle mücadelenin siyaset karıştırılmadan, particilik ve ayrımcılık yapılmadan, milletçe verildiğini hesaba katmayan CHP'nin bu menfaatçi politikaları, devlet hizmetlerini sekteye uğratmaktan, İstanbul'a zaman kaybettirmekten başka işe yaramayacaktır.

Bilimsel araştırma ve çalışmaların ışığında İstanbul'da alınacak tedbirler ve kentsel dönüşüm çabalarının, icra erkinin öncülüğünde, devlet kurumları ve belediyelerin koordineli çalışmalarıyla yürütülmesi elzemdir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın IMF temsilcileriyle görüşmelerine de değinen Yalçın, "Türkiye IMF defterini çoktan kapatmış ve kendi yağıyla kavrulmayı öğrenmişken, IMF ile bu gayrimeşru ilişki, bu ahlaksız flört neyin nesidir? IMF ile ilişkisinden bir iktidar çocuğu doğacağını sanan CHP'ye tavsiyemiz şudur; CHP, duçar olduğu ümitsiz ve çaresiz romantizmden derhal sıyrılmalı, kendisini kötü yola düşürecek bu sevdadan vazgeçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın

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