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CHP’nin Kırşehir'deki yeni İl Başkanı Baran Genç oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2018 15:32 | Son Güncelleme

CHP’de Merkez İlçe Başkanı Selçuk Korkmaz’ın görevden alınarak Doğan Yıldızhan’ın getirilmesinin ardından dün de İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu görevden alındı ve yerine eczacı Baran Genç atandı.

CHP’nin Kırşehir'deki yeni İl Başkanı Baran Genç oldu

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- CHP’de Merkez İlçe Başkanı Selçuk Korkmaz’ın görevden alınarak Doğan Yıldızhan’ın getirilmesinin ardından dün de İl Başkanı Hacı Tanrıbuyurdu görevden alındı ve yerine eczacı Baran Genç atandı.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Kırşehir’de CHP’de örgütlerde değişiklikler de devam ediyor. Geçtiğimiz ay Merkez İlçe Başkanlığı'na emekli bankacı Doğan Yıldızhan’ın atanmasının ardından dün de Hacı Tanrıbuyurdu görevden alınarak yerine CHP’nin geçen dönem Belediye Meclisi Üyesi olan eczacı Baran Genç İl Başkanlığı'na getirildi.
CHP’nin Kırşehir İl Başkanlığı'na atama kararı kendisine tebliğ edilen Baran Genç’in en kısa sürede yeni il yönetim kurulunu belirleyerek kamuoyuna açıklaması beklenirken, görevden alınan Hacı Tanrıbuyurdu karara itiraz ettiklerini ve bu konuda Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı’na başvurduklarını söyledi. 24 Haziran seçimlerinde CHP’den Kırşehir Milletvekili aday adayı olmak için istifa eden Yılmaz Zengin’in ardından CHP İl Başkanlığı’na getirilen Tanrıbuyurdu, “Biz Kırşehir’de seçimleri kazanmak için çalışırken, genel merkezimizin bizleri görevden almasını kabul edemiyoruz. Bu konuda partimizin gerekli kurullarına itirizamızı yaptık, sonucu bekliyoruz” dedi.

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