CHP’nin Mevcut Yönetimdeki 4 İsim Delegelerden Destek Alamadı

Türkiye’de ana muhalefet partisi CHP’nin yönetimini şekillendirecek 60 kişilik Parti Meclisi’nde, kesin olmayan seçim sonuçlara göre; Kemal Kılıçdaroğlu’nun mevcut ekibindeki Ahmet Ünal Çeviköz, Aykut Erdoğdu, Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya delegelerden yeterli desteği alamadı. CHP 37. Olağan Kurultayı, bugün sabaha karşı Parti Meclisi (PM) seçimlerindeki ilk sonuçların ortaya çıkmasıyla sona erdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “İktidar kurultayı” dediği süreçte, CHP tabanı temsilcisi 1356 delege tarafından yeni parti yönetimi için mesajlar verildi. Türkiye’de yapılacak olası erken seçimlere partiyi hazırlayacak ve iktidar cephesine karşı ittifakı oluşturacak CHP yönetimi şekillendi. CHP Parti Meclisi üyeleri önemli ölçüde İstanbul teşkilatından gelen isimlerden oluştu ve bu durum parti yönetimine Canan Kaftancıoğlu-Ekrem İmamoğlu etkisi olarak yorumlandı. CHP PM, 60 kişiden oluşuyor ancak bunun 8 üyesi genel başkan tarafından önerilmiş adaylar arasından Bilim, Kültür ve Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçiliyor. Dolayısıyla delegeler tarafından çarşaf listeden 52 PM üyesi seçimi yapılıyor. Parti tüzüğü uyarınca yüzde 33 cinsiyet kotasıyla yüzde 20 gençlik kotası uygulandığı için CHP PM’de 20 kadın üye ve 12 genç üye bulunması hedefleniyor.

CHP PM seçiminde resmi olmayan sonuçlar itibariyle mevcuttaki 35 üye sandalyesini korudu ve 25 üye de yeni isimlerden oluştu. Bu isimlerden 33 üyenin milletvekili olduğu PM’de, tabanın değil CHP Meclis Grubu’nun ağırlığı ortaya çıktı. CHP PM’de en az 11 üye Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesi dışından seçimi kazandı. CHP’de dış politika kime teslim edilecek? Kılıçdaroğlu’nun bugüne değin partiyi birlikte yönettiği Merkez Yönetim Kurulu’ndan (MYK) 4 isim delegelerden gerekli oyu alamadı. Ahmet Ünal Çeviköz’ün 278 oyla, Aykut Erdoğdu’nun 499 oyla, Tuncay Özkan’ın 477 oyla ve Yıldırım Kaya’nın 495 oyla PM’ye seçilememesi nedeniyle artık MYK’da görev alamayacakları kesinleşti. Emekli Büyükelçi ve deneyimli diplomat Çeviköz’ün artık parti yönetiminde yer alamayacak oluşuyla CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna kimin getirileceği soru işareti yarattı. PM seçiminde 844 oyla beşinci sıraya yerleşerek delegelerden ciddi destek alan CHP Parti Örgütü’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın, TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi olması dolayısıyla MYK’da, dış politikaya kaydırılacağı iddiası gündemde. Aynı zamanda İstanbul İl Örgütü Temsilcisi kimliğine sahip Salıcı’nın, dış politikadan sorumlu olması durumunda CHP’de uzun süre sonra Dışişleri Bakanlığı kökenli olmayan dolayısıyla “büyükelçi - diplomat” deneyimi olmayan biri Türk dış politikasını ana muhalefet adına değerlendirecek.

Parti örgütüyle ilişkileri geçmişe dayalı olmaması nedeniyle delegelerden yeterince oy alamadığı yorumlanan Ünal Çeviköz’ün parti genel merkezinde bulunmasını sağlamak amacıyla Kılıçdaroğlu tarafından, “Baş danışman” yapılabileceği konuşuluyor. CHP Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı koltuğundaki gazeteci kökenli İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkındaysa alternatif ve muhalif medya kuruluşları oluşumlarına verdiği desteğe rağmen İstanbul teşkilatı ve parti tabanıyla anlaşmazlık iddiaları gündemde. Şimdi MYK’da o koltuğa gazeteci kökenli Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un, PM seçiminde 855 oyla üçüncü sırada yer alması itibariyle getirilmesi beklentisi söz konusu. Öte yandan Eğitim ve Olağanüstü Hal (OHAL) mağdurlarıyla ilgili çalışmalarıyla sıkça gündemde olmasına rağmen Eğitim-Sen kurucusu, öğretmen kökenli Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın da seçilememesi dikkat çekti. Faik Öztrak CHP Parti Sözcülüğü’nü sürdürecek mi? CHP PM seçiminde 982 oyla delegelerce liste başı yapılan Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, MYK’da Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğunu koruması beklentisi söz konusu. Kılıçdaroğlu’nun, Öztrak’a MYK’da görev vermesinin yanı sıra parti sözcülüğü görevini sürdürmesi konusunda nasıl bir karar vereceği de merak konusu.

MYK’da İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla CHP’nin para yönetimini yürüten Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da 862 oyla ikinci sırada seçimi tamamladı. Delegelerce 848 oyla üçüncü sırada PM üyeliği kesinleşmiş olan Rıfat Nalbantoğlu’nunsa, İzmir teşkilatı eski başkanı olması bakımından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yakın olduğu ifade ediliyor. Şimdi Nalbantoğlu’na, MYK’da bir görev verilmesi ihtimali masada. CHP Genel Sekterliği koltuğu değişecek mi? Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’in, 642 oyla 30’ncı sırada yeniden PM’ye seçilmesiyle birlikte MYK’da yeniden görev alması gündemde. Erkek, CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’yla, CHP Genel Sekreterliği görevlerini birlikte yürütüyordu. Kılıçdaroğlu’nun aslında Akif Hamzaçebi’yi CHP Genel Sekreterliği’ne getirmesi beklentisi vardı. Hamzaçebi, PM seçimi sonucunda 569 oyla 40’ncı sırada yer aldı ancak parti tüzüğü uyarınca kadın ve gençlik kotalarından PM üyesi belirlenmesi şartı nedeniyle ikinci yedek konumuna düştü. Dolayısıyla Hamzaçebi’nin, PM’ye girememesiyle CHP Genel Sekreterliği’ni Erkek’in sürdüreceği yorumu yapılıyor. Ancak Kılıçdaroğlu, kimlerle çalışacağına kendisi karar vereceği için MYK’da sürprizler de olabilir.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na ise, 723 oyla 17’nci sırada PM’ye seçilmiş olan hukukçu Zeynel Emre’nin getirilmesi beklentisi var. Emre, İstanbul Milletvekili olması itibariyle partide İstanbul teşkilatı mensubu. Bu arada Ankara parti teşkilatından avukat Umut Akdoğan da 820 oyla yedinci sıradan PM’ye seçildi. Kimler Kılıçdaroğlu’nun mevcut MYK’sında PM üyeliğini korudu? Sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 18 kişilik MYK’sında 14 isim yeniden Parti Meclisi üyesi oldu. Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek’in yanı sıra mevcut MYK’da yeniden PM üyeliğine seçilenler şöyle oldu: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 836 oyla altıncı sırada. (İstanbul Milletvekili) Sendikalar, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 791 oyla 12’ncı sırada. (Malatya Milletvekili) Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 729 oyla 16’ncı sırada. (İstanbul Milletvekili)

Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, 675 oyla 24’ncü sırada. (Bursa Milletvekili) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 673 oyla 25’nci sırada. (Ordu Milletvekili) Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 606 oyla 35’nci sırada. (Denizli Milletvekili) İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, 29 yaşındaki Gökçe Gökçen ise, 354 oyla 74’ncü sırada olmasına karşın genç ve kadın kotası nedeniyle PM’ye yeniden seçilebildi. CHP’de genel başkan tarafından PM içerisinde belirlenmiş 8 kişilik kontenjan olan Bilim Kültür, Sanat Platformu (BKSP) listesinden Fethi Açıkel (İstanbul Milletvekili), Lale Karabıyık (Bursa Milletvekili) ile Yunus Emre (İstanbul Milletvekili) yeniden PM’de olması kesinleşti. Seçim sonucundaki tablo itibariyle Kılıçdaroğlu’nun, yeni MYK’sını oluştururken 18 koltuk sayısını azaltma ihtimali gündemde. Bu durumda Kılıçdaroğlu’nun, PM’ye seçilmiş bu 14 isimden hangileriyle yeniden MYK’sında birlikte çalışılacağı merak konusu.

PM üyeleri arasında kimler göze çarpıyor? Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde üçüncü kez ismi geçmediği halde Eren Erdem, delegelerden aldığı 637 oyla 32’nci sırada yeniden CHP Parti Meclisi’nde yer almaya hak kazandı. Gaye Usluer de, anahtar listede olmadığı halde 661 oyla 28’nci sıradan yeniden PM üyesi oldu. Erdem ve Usluer, parti içi muhalefet temsilcileri olarak kabul ediliyor. Bu arada “Gelecek için Biz” hareketinden İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise, yeniden PM’ye seçilemedi. İstanbul teşkilatınca ve hatta iddialar uyarınca Ekrem İmamoğlu’nca desteklenen ancak Kılıçdaroğlu’nun en son milletvekili listesine de almadığı Gökhan Günaydın da, 641 oyla 31’nci sıradan anahtar liste dışından yeniden PM’ye girdi. Benzer şekilde İstanbul teşkilatı kökenli ve eski milletvekili Müslim Sarı da, 592 oyla 37’nci sıradan anahtar liste dışından yeniden PM üyeliğine seçildi. Mevcut PM’de ve anahtar listede yer almayan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da 824 oyla, dokuzuncu sırada delegelerden aldığı dikkat çekici destekle PM’ye giriş yaptı.