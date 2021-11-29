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CHP’nin miting sloganı: Milletin Sesi

29.11.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP 4 Aralık'ta Mersin'de erken seçim talebiyle düzenleyeceği mitingin sloganını belirledi.

Mitingin sloganı "Milletin Sesi" oldu.Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4 Aralık Cumartesi günü Mersin'de düzenleyeceği mitingin sloganı "Milletin Sesi" oldu. Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanındaki alanda saat 13'te düzenlenecek mitingde ayrıca "hemen seçim","erken seçim sloganları kullanılacak. CHP miting için daha önce Cumhuriyeti Meydanı'nı talep etmiş ancak bu talep Mersin Valiliği'nce reddedilmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu gelişme üzerine "Mitingimizden niye rahatsız oluyor, anlamakta zorluk çekiyorum. Demek ki bir kusurları var. Sayın Vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor, başka bir yer göstermiş. Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüze engeller koyabilirler, engeller çıkarabilirler. Ama bilmeleri gerekiyor. Biz bütün engelleri aşmasını bilen bir partinin mensubuyuz. Bu gelenekten geliyoruz. Hiç kimse meraklanmasın. Erdoğan da çok iyi öğrensin. Geliyor gelmekte olan" demişti.

T24'ün haberine göre CHP, Aralık ayında Mersin mitinginden başka bir miting planlamıyor. Bölgesel mitinglere Ocak ayından itibaren devam edilmesi düşünülüyor.

Kılıçdaroğlu geçen hafta Çarşamba günü yaptığı açıklamada, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben "Seni ve şürekanı seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa tüyü bitmemiş yetim için, işsizler için ne gerekiyorsa hepsi için yapacağım. Erken seçim talebi sadece benim, bizim partimizin talebi değildir. Erken seçim talebi, milletin talebidir” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da Cuma günü yaptığı açıklamada "Anayasal hakkımızı kullanarak acil seçim, hemen seçim demek üzere meydanlara iniyoruz. İlk mitingimiz 4 Aralık tarihinde Mersin'de olacak. Çocuğuna mama alamayan anaları, çocuğuna harçlık veremeyen babaları, ay sonunu getiremeyen işçilerimizi, yoksulluk sınırının altında yaşayan emeklilerimizi, sattığı malı yerine koyamayan esnafımızı, girdi maliyetlerinin altında ezilen çiftçimizi, umudunu kaybeden gençlerimizi, bu hükümetten sıdkı sıyrılan tüm yurttaşlarımızı seçim, seçim, seçim demek üzere meydanlara çağırıyoruz" demişti.

DW / EC, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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