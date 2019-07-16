CHP'nin Muratlı Gençlik Kolları Başkanı serbest bırakıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Muratlı İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, sosyal medya üzerinden FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.

CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, dün polis ekiplerince sosyal medya üzerinden FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övücü paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 'suç ve suçluyu övmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Eser, ifadesinde suçlamaları reddettiği, başka birinin yazdıklarını paylaştığını söylediği öğrenildi. Savcılık ifadesini aldığı Eser'i serbest bıraktı.

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