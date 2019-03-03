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"CHP'nin projelerinin ne olduğunu bilmiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2019 22:45 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Biz hala CHP'nin projelerinin ne olduğunu bilmiyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlere işaret ederek, "Biz hala CHP'nin projelerinin ne olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Özhaseki, Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde, AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse'nin proje tanıtım toplantısına katıldı.

Projelerin ciddi emek ürünü olduğunu, bunları uygulamak için gerekli tecrübelerinin bulunduğunu belirten Özhaseki, Ankara'yı hak ettiği hizmete kavuşturmak için 11 başlıkta hazırladıkları projelerini anlattı.

Özhaseki, seçildiği takdirde projelerini hızlıca hayata geçireceğini vurgulayarak, "Boş duracak, yan gelip yatacak halimiz yok. Biz hızlı hızlı çalışacağız, bunların hepsini yapacağız. Biz projelerimizle ortadayız." diye konuştu.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın projelerini anlatmasını ve insanlara ne vadettiğini söylemesini isteyen Özhaseki, "Biz hala CHP'nin projelerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Daha önceki seçimlerde bir karşıtlık üzerinden, karşılıklı olarak bir laf dalaşıyla seçim bitmiş ve sonra da projeler söylenmemiş. Şimdi aynısı olacak zannediyor. Hayır öyle değil, projeleri konuşmamız lazım, Ankara'ya ne yapacağımızı söylememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, vadettikleri projeleri yapacak bilgiye, birikime ve iradeye sahip olduklarını vurgulayarak, "Kötülere karşı dimdik ayakta durmak için kendi içimizde Cumhur İttifakı'nı kurduk. Millet de bizim derdimizi anladı, haklı bir noktada bir araya geldiğimizi gördü. Bize oy versin, vermesin herkes dua ediyor, o kötüler karşısındaki mücadelemizden dolayı." dedi.

AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse de ilçede gerçekleştirmeyi düşündüğü projeleri, video eşliğinde sundu.

Proje tanıtım toplantısına, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekilleri Yalçın Akdoğan ile Ali İhsan Arslan ve partililer katıldı.

- Özhaseki, konsere katıldı

Mehmet Özhaseki, daha sonra MHP Ankara İl Başkanlığı tarafından Mamak Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Mustafa Yıldızdoğan konserine katıldı.

Özhaseki, salondaki vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konseri, MHP Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Karakaya ile Yaşar Yıldırım, MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse ve partililer de dinledi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B

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