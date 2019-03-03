AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlere işaret ederek, "Biz hala CHP'nin projelerinin ne olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Özhaseki, Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde, AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse'nin proje tanıtım toplantısına katıldı.

Projelerin ciddi emek ürünü olduğunu, bunları uygulamak için gerekli tecrübelerinin bulunduğunu belirten Özhaseki, Ankara'yı hak ettiği hizmete kavuşturmak için 11 başlıkta hazırladıkları projelerini anlattı.

Özhaseki, seçildiği takdirde projelerini hızlıca hayata geçireceğini vurgulayarak, "Boş duracak, yan gelip yatacak halimiz yok. Biz hızlı hızlı çalışacağız, bunların hepsini yapacağız. Biz projelerimizle ortadayız." diye konuştu.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın projelerini anlatmasını ve insanlara ne vadettiğini söylemesini isteyen Özhaseki, "Biz hala CHP'nin projelerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Daha önceki seçimlerde bir karşıtlık üzerinden, karşılıklı olarak bir laf dalaşıyla seçim bitmiş ve sonra da projeler söylenmemiş. Şimdi aynısı olacak zannediyor. Hayır öyle değil, projeleri konuşmamız lazım, Ankara'ya ne yapacağımızı söylememiz lazım." ifadelerini kullandı.