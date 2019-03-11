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CHP'nin seçim bürosuna saldırıda gözaltı sayısı 3'e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 12:03 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne düzenlenen ve 2 kişinin hafif yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.

CHP'nin seçim bürosuna saldırıda gözaltı sayısı 3'e yükseldi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne düzenlenen ve 2 kişinin hafif yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.
Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında, Yamanlar Mahallesi’ndeki CHP Seçim Koordinasyon Merkezi’ne bir taksiden ateş edildi. Saldırıda, merkezde bulunan partililerden Batuhan Gül bacağından, Hakkı Bolat dirseğinden vurularak yaralandı. Yaralılar, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayın ardından polis, B.A.'yı gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunduğu ortaya çıkan B.A.'nın, saldırıyı, CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal'dan randevu alamadığı için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Soruşturmayı genişleten İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırının düzenlendiği taksinin şoförü ile adı açıklanmayan bir şüpheliyi de gözaltına aldı. 3 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

CHP'nin seçim bürosuna saldırıda gözaltı sayısı 3'e yükseldiCHP'nin seçim bürosuna saldırıda gözaltı sayısı 3'e yükseldiCHP'nin seçim bürosuna saldırıda gözaltı sayısı 3'e yükseldiCHP'nin seçim bürosuna saldırıda gözaltı sayısı 3'e yükseldi

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