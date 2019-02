CHP'nin seçim kampanyası koordinasyon çalıştayı

İSTANBUL (AA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin görevinden istifasına ilişkin, "Parti içerisinde insanlar kendi bireysel kararlarını alabilirler. Görevden geri çekilebilirler, istifa edebilirler. Benim hayat felsefem umuyorum ki bunu kamuoyuna açık bir deklarasyona döndürmeden kendi kurulları içerisinde aşabilecekleri bir dille yönetsinler." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen seçim kampanyasıyla ilgili koordinasyon çalıştayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve ilçe adaylarının katılımıyla gerçekleşti.

Burada konuşan İmamoğlu, büyük bir değişim için doğru zamanda, doğru yerde olduklarını ifade ederek, seçimleri kazandığında "kim hangi partidendir" diye bakmadan, insanların siyasi tercihlerini merak dahi etmeden, gece gündüz çalışıp, herkese yönelik eşit ve adil çözümler üretmek için yönetime aday olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partili olmanın sorumluluğunu unutamayacaklarını dile getiren İmamoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucu ilkeleri, kurucu değerleri uğruna mücadele veren, eşitlik, özgürlük, adalet gibi evrensel ilkeler hayatın her alanında hakim olsun diye siyaset yapan bir büyük ailenin üyeleri olduğumuzu unutamayız. Yaptığımız her şeyin, söylediğimiz her sözün, Kurucu Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk olan bir partiye yakışıp yakışmayacağını tartmak zorundayız." diye konuştu.