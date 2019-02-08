CHP’nin Seferihisar adayı adaylıktan çekildi

İzmir’de CHP’nin Seferihisar Belediye Başkan adayı Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi.
Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından CHP, Seferihisar Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi. CHP İlçe Başkanı Senem Solak, Celiloğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilme kararı aldığını söyledi. Celiloğlu’nun kararını kendilerine ilettiğini belirten Solak, yeni adayın en kısa sürede belirleneceğini söyledi.
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var
Kaşıkçı cinayetine son nokta: Suudi yetkililer önceden planladı
Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor
İstanbul'da korkutan patlama!
ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!