İSTANBUL (AA) - CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin'in, Feriköy'de katıldığı bir düğünde, kendisiyle birlikte sahneye çıkan HDP İlçe Başkanı Mutlu Öztürk'ün yaptığı bölücü ifadeler içeren konuşmasına sessiz kalması tepkilere yol açtı. Alınan bilgiye göre, CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı Keskin, dün seçim bölgesindeki 3 ayrı düğüne katıldı. Feriköy'deki düğünde Keskin'den önce sahneye çıkan HDP İlçe Başkanı Mutlu Öztürk, son birkaç yıldır yaşadıklarının seçimler zincirinin kritik bir parçası olduğunu savunarak, "Partimizin, Halkların Demokratik Partisi'nin bu konudaki tavrı çok net. Kürdistan'da kayyumun el koyduğu belediyeleri geri alacağız. Türkiye tarafında da AKP-MHP koalisyonuna kazandırmayacağız." ifadelerini kullandı. Parti olarak CHP'li Muammer Keskin'e desteğini açıklayan Öztürk, görüşünü "Muammer Bey, Şişli demokrasi cephesinin adayıdır. Kendisi 2013'ten beri, Gezi'den bugüne çeşitli forumlarda halkçı belediyeciliği savundu." sözleriyle aktardı. Öztürk, konuşmasını bitirdikten sonra mikrofonu CHP'nin adayı Muammer Keskin'e takdim etti.

HDP'li Öztürk'ün bölücü ifadeler içeren konuşmasına herhangi bir tepki göstermeyen Keskin, sözlerine düğün sahiplerine mutluluk dileyerek başladı. Keskin, şöyle devam etti: "Sevgili dostlarım, gerçekten Mutlu kardeşim söyledi, önemli bir siyasal eşiğin içindeyiz. 31 Mart seçimlerinde demokrasi güçlerini bir arada tutmak ve bir başarı hikayesi yazmak için bir araya geldik. Gerek HDP'li dostlarımız gerek bizimle birlikte yol yürüyen bütün siyasi aktörlerle Şişli'de 31 Mart akşamı birlikte zafer işaretini beraber vereceğiz. Bu ateşe sizin de destek vermenizi diliyorum." Sosyal medyaya yansıyan bu konuşmalara ilişkin video kaydı, büyük tepkilere yol açtı. Sosyal medya kullanıcılarından kimisi Öztürk'e kullandığı ifadelerden dolayı tepki gösterirken, kimisi de Keskin'i bu olanlara karşı sessiz kaldığı gerekçesiyle eleştirdi. - CHP'li aday kendini savundu CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim çalışmaları kapsamında cenaze ve düğün gibi etkinliklere katıldığını söyledi.

Feriköy'de gittiği düğüne de davet edildiğini belirten Keskin, "Bizim bölgemizde oturan iki genç kardeşimizin mutluluğunu paylaşmak için gittim. Ben kürsüye çıktım, konuşma yaparken kürsüye HDP İlçe Başkanı'nı da davet ettiler. Benim ne bir dahlim var ne bir şeyim var. Buraları siyasi arena olarak kullanan biri de değilim. Ben davetli olduğum için gittim. Seçim atmosferi içinde de ister istemez hem mutluluğu paylaşıyor hem de birkaç cümle ediyorsunuz. Benim söylediklerim beni bağlar başka siyasi partinin söyledikleri onları bağlar. Devletin yetkili organları var. Bizi takip eden Emniyet'ten güçler var. Benim dahil olduğum bir şey değil. Benim paylaştığım bir anlayış değil. Dolayısıyla ben oradaki iki genç kardeşimin mutluluğunu paylaşmak için oraya gittim." "Kullanılan 'Kürdistan' ifadesine karşı çıkmadığınız yönünde eleştiriler var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Keskin, "Ben bir başkasının konuşmasına nasıl karşı çıkarım? Benim partimden biri, benim söylediklerimle ilgili söyleyeceğiniz bir şey varsa, eleştiri varsa... Yani kötü niyetli birtakım insanlar, devletin yetkili organları var, 'Kürdistan' meselesine onlar karar versin. Beni ilgilendirmiyor. Oradaki bir konuşmacının konuşmasına müdahale edecek konumda değilim. Ben de davetliyim..." yanıtını verdi.