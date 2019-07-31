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CHP'nin Siyasi Etik Kurulu oluşturulmasını öngören kanun teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: - "Cumhuriyet Halk Partisi kararlı, yandaşını, akrabasını, kardeşini işe alanların partimizde işi olmadığını, yeri olmadığını genel başkanımız söyledi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partilerinin, Siyasi Etik Kurulu oluşturulmasını öngören kanun teklifine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi kararlı, yandaşını, akrabasını, kardeşini işe alanların partimizde işi olmadığını, yeri olmadığını genel başkanımız söyledi." dedi.

Ağbaba, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini ziyaretinde yaptığı açıklamada, yerel medyanın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Partilerince, Siyasi Etik Kurulu oluşturulmasını öngören kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsatan Ağbaba, şöyle konuştu:

"Gelin, hodri meydan bir etik yasası çıkartalım. Hem belediyelerde hem de kamuda ne kadar çift dikiş varsa bunları da engelleyelim. AKP'den bu konuyla ilgili tek ses çıkmıyor. Diyoruz ki siyasi etik yasasını meclis açıldığı gün getirelim, kanunlaştıralım. Yandaş medya CHP'deki üç beş yanlışı görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi kararlı, yandaşını, akrabasını, kardeşini işe alanların partimizde işi olmadığını, yeri olmadığını genel başkanımız söyledi. Bunu ballandıra ballandıra anlatıyor yandaş medya ama AKP'ye bakmıyor."

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaşacağını hatırlatan Ağbaba, "Hep birlikte Malatyaspor'u destekliyoruz. Buradan bütün Malatya olarak onlara kalbimizle destek duygularımızı gönderiyoruz. Umarım UEFA'da rakibimizi eleriz ve yolumuza devam ederiz. Hocamız Sergen Yalçın'ın başarılı olacağına inanıyoruz. Yeni Malatyaspor'umuza inanıyoruz ve inşallah yarın akşam turu geçeriz." şeklinde konuştu.

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CHP CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba Malatya

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