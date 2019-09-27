HABER

"CHP'nin Suriye konferansı uluslararası çalışmalara alternatif değil katkı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

CHP'nin düzenlediği "Uluslararası Suriye Konferansı" yarın İstanbul'da yapılacak - Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da açılışında birer konuşma yapacağı konferansta 5 ayrı panel düzenlenecek - Suriye ve bölge üniversitelerinden katılımcıların da yer alacağı konferans sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlanacak - Konferansın sunuş yazısından: - "Bu konferans Suriye sorununun çözümü için uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmalara bir alternatif olarak düşünülmemelidir. Bu çalışmalara mütevazı bir katkı sağlamayı ancak her şeyden önce Suriye’nin komşuları ile sorunun temel dinamiklerini birlikte çözümlemesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır"

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla İstanbul'da yapılacak "Uluslararası Suriye Konferansı"nın sunuş yazısında, "Bu konferans uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmalara bir alternatif olarak düşünülmemelidir. Bu çalışmalara mütevazı bir katkı sağlamayı ancak her şeyden önce Suriye’nin komşuları ile sorunun temel dinamiklerini birlikte çözümlemesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Uluslararası Suriye Konferansı, yarın sabah Grand Tarabya Hotel'de Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla başlayacak.

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da açılışında birer konuşma yapacağı konferansta, akşam saatlerine kadar 5 ayrı panel düzenlenecek.

Panellerden ilki CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz moderatörlüğünde yapılacak ve "Suriye Sorununun Uluslararası Boyutu" başlığını taşıyacak. Panelin konuşmacıları arasında eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in yanı sıra Rusya'dan Ivan Starodubtsev, AB Türkiye Temsilciliğinden Steven De Wilde, Allameh Tabatabaedi Üniversitesinden Prof. Dr. Gholam Ali Chengini Zade, Irak Amerikan Üniversitesinden Doç. Dr. Akeel Abbas ve Kahire Amerikan Üniversitesinden Amy Kristine Holmes bulunuyor.

"Suriyeli Sığınmacıların Karşılaştıkları Sorunlar" başlığını taşıyan ikinci paneli ise emekli büyükelçi Faruk Loğoğlu yönetecek. Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan'ın söz alacağı panelde, Suriyeli gazeteci Sarkis Kassarjian da bir konuşma yapacak.

Yemek arası sonrası başlayacak "Toplumsal Yaşam ve Uyum" başlıklı üçüncü panelin moderatörlüğünü ise eski Dışişleri Bakanlarından Yaşar Yakış yapacak.

- Suriye Hristiyanları Derneği Başkanı da katılıyor

Gazeteci Aydın Selcen'in yöneticeği dördüncü panelin başlığı "Bölgedeki Aktörlerin Stratejik Konumları" olacak. Suriye'deki güncel durumun askeri ve hukuki açıdan ele alınacağı bu panelde, güvenlik ve siyaset uzmanlarının yanı sıra Suriye Hristiyanları Derneği Başkanı Wael El Malasi'ye de söz verilecek.

"Yerel yönetimlerin rolü, sorunlar, öneriler" başlığındaki son paneli eski bakanlardan Murat Karayalçın yönetecek. Bu oturumda akademisyenlerin yanı sıra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da birer konuşma yapacak.

Konferans akşam saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün açıklayacağı sonuç bildirgesi ile sona erecek.

- Konferans sunuşu

CHP tarafından düzenlenecek konferansın sunuş yazısında, CHP'nin, Suriye sorununun başından itibaren bu konunun Suriye’nin komşularının ve bölgenin kendi dinamiklerinin oluşturacağı bir ortak zeminde irdelenmesi gerektiğini savunduğu belirtildi. Düzenlenecek uluslararası bir konferansın da temel amacının bu ortak zeminin yaratılması imkanlarının araştırılması olacağı ifade edilen sunuşta, şunlar kaydedildi:

"Bu konferans Suriye sorununun çözümü için uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmalara, örneğin Cenevre Konferansı'na, Astana sürecine veya Soçi sürecine bir alternatif olarak düşünülmemelidir. Bu konferans bu çalışmalara mütevazı bir katkı sağlamayı, ancak her şeyden önce Suriye’nin komşuları ile sorunun temel dinamiklerini birlikte çözümlemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Konferans, bu amaçla Suriye’nin insan kaynaklarının başka ülkelerde içinde bulundukları durumu, konunun uluslararası boyutunu, komşu ülkelerin Suriye’nin sorununun çözümüne ne gibi katkılarda bulunabileceklerini ve Suriye’nin komşularıyla nasıl bir eşgüdüm oluşturabileceğini anlamayı da hedeflemektedir."

Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı
Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştüBakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
Bakan Gül: Çocukları dağa değil spor merkezlerine götüreceğiz (2)Bakan Gül: Çocukları dağa değil spor merkezlerine götüreceğiz (2)
Anahtar Kelimeler:
CHP'nin Uluslararası Suriye Konferansı

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Ve evlendiler! İşte düğünden kareler

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
Bakan Selçuk'dan İstanbul'daki deprem sonrası açıklama

Bakan Selçuk'dan İstanbul'daki deprem sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

MHP Şırnak İl Başkanlığı'na silahlı saldırı

Şırnak İl Başkanlığı'na silahlı saldırı!

HDP'li 5 vekil, İzmir'de oturma eylemine başladı

HDP'li 5 vekil oturma eylemine başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta flaş açıklamalar

'Arabada yarım saat bekletildim'

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıyla ilgili flaş açıklama

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.