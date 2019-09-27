"CHP'nin Suriye konferansı uluslararası çalışmalara alternatif değil katkı"

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla İstanbul'da yapılacak "Uluslararası Suriye Konferansı"nın sunuş yazısında, "Bu konferans uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmalara bir alternatif olarak düşünülmemelidir. Bu çalışmalara mütevazı bir katkı sağlamayı ancak her şeyden önce Suriye’nin komşuları ile sorunun temel dinamiklerini birlikte çözümlemesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Uluslararası Suriye Konferansı, yarın sabah Grand Tarabya Hotel'de Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla başlayacak.

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da açılışında birer konuşma yapacağı konferansta, akşam saatlerine kadar 5 ayrı panel düzenlenecek.

Panellerden ilki CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz moderatörlüğünde yapılacak ve "Suriye Sorununun Uluslararası Boyutu" başlığını taşıyacak. Panelin konuşmacıları arasında eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in yanı sıra Rusya'dan Ivan Starodubtsev, AB Türkiye Temsilciliğinden Steven De Wilde, Allameh Tabatabaedi Üniversitesinden Prof. Dr. Gholam Ali Chengini Zade, Irak Amerikan Üniversitesinden Doç. Dr. Akeel Abbas ve Kahire Amerikan Üniversitesinden Amy Kristine Holmes bulunuyor.