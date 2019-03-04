"CHP'nin tek umudu teröristler"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "CHP'nin içinde DHKP-C'liler var. Geçtiğimiz seçimle birlikte bunlar meclise de girdiler. CHP'nin içinde teröristlerin cenazesine giden milletvekili var. Bu nedir biliyor musunuz? İktidara gelemeyen partilerin marjinalleşmesidir. Avrupa'da şu anda aşırı sağda ve aşırı solda marjinalleşen partiler gibi CHP de yıllarca darbelerden umut bekledi ve (demokratik olmayan yollardan iktidara gelirim) diye hayal etti, olmayınca marjinalleşmeye başladı. Şimdi tek umudu teröristler." dedi.

Çavuşoğlu, beraberinde partililerle AK Parti Yayladağı Belediye Başkan Adayı Mustafa Sayın'ın seçim-irtibat ofisini ziyaret etti.

Burada konuşan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cumhur İttifakı pazara kadar değil mezara kadar." sözünü anımsatarak, Türkiye'yi hedeflerine ulaştırıncaya kadar ittifakın süreceğini söyledi.

Cumhur İttifakı dışında başka bir ittifakın da bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Her ittifakta demokrasinin gereği siyasi partiler olabilir. Bizim buna bir itirazımız yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle artık meclis seçimlerinde de ittifak oluyor, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de olabilir, gayet doğal. Herkes istediğiyle ittifak kurar. Bizim itiraz ettiğimiz şey zillet ittifakının içinde terör örgütlerinin olmasıdır. Soruyorum size HDP, PKK'nın kontrolünde bir parti değil mi? PKK'dan emir almadan bir adım atabilir mi? Bakıyoruz CHP'nin bazı adayları, HDP'li adaylar ve sürekli HDP propagandası yapıyor. Bunu neyle izah edeceksiniz? CHP'nin içinde DHKP-C'liler var. Geçtiğimiz seçimle birlikte bunlar meclise de girdiler. CHP'nin içinde teröristlerin cenazesine giden milletvekili var. Bu nedir biliyor musunuz? İktidara gelemeyen partilerin marjinalleşmesidir. Avrupa'da şu anda aşırı sağda ve aşırı solda marjinalleşen partiler gibi CHP de yıllarca darbelerden umut bekledi ve (demokratik olmayan yollardan iktidara gelirim) diye hayal etti, olmayınca marjinalleşmeye başladı. Şimdi tek umudu teröristler."