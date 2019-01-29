CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Tunç Soyer'i göstermesine ilişkin, "Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır." dedi. Çelik, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'un Suudi Konsolosluğu'na alınmamasına ilişkin soru üzerine Çelik, Suudi Arabistan'ın baştan itibaren bu konudaki soruşturmaya yardımcı olmadığını söyledi. Aynı zamanda bir örtbas etme faaliyetinin söz konusu olduğunu belirten Çelik, "Bu raportörün içeri alınmaması tabii ki bir skandaldır. İş birliği yapılmadığını, bir şeylerin örtbas edildiğini gösteren bir yaklaşımdır. Halbuki Suudi Arabistan için en hayırlı yol en doğru yol şeffaf bir şekilde bu sürece katkıda bulunmaktır. Bu tablo neyi gösteriyor. Türkiye'nin tezi olan uluslararası soruşturma açılması gerektiği konusunda Birleşmiş Milletlerin ısrarcı olmasını ve bu uluslararası soruşturmanın açılması gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- "HDP'nin seçmenine verdiği politikaları takip etmekle ilgili bir derdi yok" HDP'nin İstanbul, İzmir ve Adana'da aday göstermeyeceği ve kimi çevrelerin bunu CHP'ye örtülü bir destek olarak değerlendirdiğine ilişkin soruya Çelik, CHP ve HDP arasında açık bir şekilde bir ittifak olduğunun görüldüğünü dile getirdi. Çelik, hem HDP hem de CHP yönetiminin kendi tabanlarını istismar etmek üzerinden kurguladıkları bir ittifak görüntüsünün ortaya çıktığını dile getirdi. İnsanların, şehirlerinin iyi yönetilmesini istediğin dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP ve HDP'nin yapacağı şey şehirlerde sadece ideolojik gettolar oluşturmaktır. Bu şehirlerde çağdaş bir belediye hizmetinden son derece uzak yaklaşımlar sergileyeceklerdir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın ne yapacağına bakmak, ne yaptığımızı iyi değerlendirmek lazım. Yaptığımız şeylerin vatandaşlar tarafından iyi karşılık gördüğünü görüyorum. Biz kendi işimize bakalım, öbür tarafın yaptığı bu kurgunun kendi tabanlarında bile bir karşılık bulmayacağını düşünüyorum."

Ömer Çelik, CHP'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, CHP'nin, parti yönetiminin ortaya koyduğu şekliyle bir siyasi parti ve siyaset yapan bir kurum olmadığını, "statükoyu koruma derneği" olduğunu söyledi. CHP'deki bu tartışmaların, parti içindeki lobi, grup ve yapıların bir koalisyonu olarak ortaya çıktığının altını çizen Çelik, şöyle devam etti: "Kavga, vatandaşın daha iyi hizmet almasıyla seçimleri kazanmakla siyasi parti olmakla ya da 31 Mart seçimlerinde başarılı olmakla ilgili bir kavga değil, en çok da şuna dikkatinizi çekmek isterim; CHP'nin kendisi için 'çantada keklik' gördüğü yerlerde en çok kavga çıkıyor. Dolayısıyla bunun bir siyaset kavgası olmadığı, CHP'yi oluşturan, 'statükoyu koruma cemiyeti' dediğim bu yapıyı oluşturan lobiler arasında bir rant kavgası olduğu açık bir şekilde görülüyor. Ama ne Türkiye ne CHP seçmeni ne de Türkiye'de sosyal demokrat siyasi bir arayışta olan vatandaşlarımız bunu hak ediyor." - Tunç Soyer'in adaylığı CHP'nin Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak göstermesi ve bu konuda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin görüşleri sorulan Çelik, "Bu gösterilen adayın siyasi profili üzerinden aslında bu tartışmalar yapılıyor ve bu siyasi profili bir takım konuşmalar ve görüntülerle birlikte izlediğinizde, geçmişte kendisinin ailesine atfedilen acılarla çok özdeşleşen bir politika içerisinde olduğu, bu şekilde bir değerlendirme ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Burada kimsenin babasının suçunu üstlenmeyeceğini, hiç kimsenin de oğluna bir suç aktaramayacağını ifade eden Çelik, "Bu prensip olarak doğrudur ama bu adayın o zamanki politikalara, o kadar ülkücüye idam istenmesine dönük bu yaklaşımlar hakkında ne düşündüğünü söylemesi gerekiyor." dedi. "Nihayetinde hiç kimse tabii ki baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır." diyen Çelik, şu değerlendirmede bulundu: "Mesele baba oğul meselesi değil, mesele tarihi yüküyle ilgili bir mesele dolayısıyla İzmir'de aday olmuş ve kendisiyle ilgili böyle bir tarihsel yük ortaya çıkmış birisinin bunun karşısında ne söyleyeceğini herkesin duyması gerekiyor." - Binali Yıldırım'ın adaylığı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığından istifa edip, etmeyeceğine ilişkin bir soruya da Çelik, Yıldırım'ın hukukçulardan ve Meclis'ten görüş aldığını vurguladı. Çelik, bunun Yıldırım'ın takdirinde olduğunu ve önümüzdeki günlerde sonuçlarının görüleceğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, eğer yeni Meclis Başkanı seçilecekse bunun MHP ile görüşmeler çerçevesinde mi belirleneceği, yoksa AK Parti'nin kendi adayını mı göstereceğine ilişkin soruya da Cumhur İttifakı içerisinde siyasi nezaket, siyasi centilmenlik ilkeleri, siyasi istişareler ve ortaya konulan iş birliği, dayanışma çerçevesinde, önemli siyasi süreçlerin istişare edileceğini bildirdi. - "Finans mekanizması usul dışı yollarla kullanılmaya başlanıyor" Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ABD'nin Venezuela ile ilgili açıklamalarına ilişkin sözlerine yönelik, "ABD'nin ortaya koyduğu çifte standarda berrak bir şekilde dikkati çeken, altını çizen bir açıklama. Mesela ABD, Mısır'da darbe olduğunda bunu tanıyor ya da Suriye'de Esad rejimi bu kadar kişiyi katlettiğinde bu şekilde bir tavır ortaya koymuyor. Ama Venezuela'da seçimler sonucunda (Nicolas) Maduro kazanmış, tutuyor Ulusal Meclis Başkanı'nı ilan ediyor." ifadesini kullandı. ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un "Ordu yeni başkanın ulusal meclis başkanı olduğunu dikkate almalıdır." sözlerinin açıkça orduyu mevcut devlet başkanına karşı bir darbe yapmaya teşvik ettiğinin altını çizen Çelik, şöyle konuştu:

"Bunlar dünyada demokrasiyi, seçimleri, benzeri mekanizmaları savunuyor. Böyle bir tablo ortaya çıktığı zaman, bir yerde darbe yapanın altına kırmızı halı serdiğiniz zaman, halkını katledenle diyalog yolları aradığınız zaman ama öbür tarafta da bir ülkeye devlet başkanı atama yetkisini kendinizde gördüğünüz zaman iyi ya da kötü, işleyen bir dünya düzeni, bir uluslararası hukuk ortada kalmaz. Amerikan Merkez Bankası da Venezuela'nın sahip olduğu varlıkların ve gelirlerin, ulusal meclis başkanı tarafından kullanılacağını, Maduro'nun bunu kullanamayacağını söylüyor. Dolayısıyla gerek elimizdeki uluslararası düzen, gerekse elimizdeki finans mekanizması bu şekilde usul dışı yollarla kullanılmaya başlanıyor." - "Arkadaşlarımızın çeşitli illerde rakam vermesini doğru bulmuyoruz" Yerel seçimlere değinen Çelik, şubatın ikinci haftasından itibaren miting programının ortaya çıkacağını, parti genel başkanlarının, ortak miting için kendilerine sunulan görüşe onay verdikten sonra bir planlama yapılacağını dile getirdi.

Şimdiye kadar belediyecilikte ve şehircilikte çok şey yaptıklarını vurgulayan Çelik, önümüzdeki dönemde de vatandaşla doğrudan ilişki kuran gönül belediyeciliği yaklaşımının daha güçlü şekilde hayata geçirilebileceği bir arayış neticesinde, manifestonun bu ilkeleri ortaya koyacağını söyledi. Uzun zamandır iktidarda olmalarına rağmen hiçbir şekilde kendi gündemlerine gömülmediklerine işaret eden Çelik, "Yeni gündemler arıyoruz. Yeni gündemler ararken kazanımları koruyacağız, eksiklikleri de bertaraf edecek bir takım ilkeler genel başkanımız tarafından açıklanacak." dedi. Sloganların sürpriz olacağını belirten Ömer Çelik, çok güçlü bir kampanya hazırlandığını, saat saat, gün gün, hafta hafta planlanmış şekilde son derece titiz bir çalışma yapıldığını bildirdi. Çelik, vatandaşın tercihine hürmet ettikleri için hiçbir zaman "şu seçimde şu kadar alacağız, şu ilde bu kadar alacağız" diye rakam vermediklerine değindi. Rakam vermenin vatandaşın iradesine ipotek koymak gibi olacağına dikkati çeken Çelik, "O yüzden arkadaşlarımızın çeşitli illerde rakam vermesini doğru bulmuyoruz. Cumhurbaşkanımızın adayları açıklamakla ilgili çeşitli illeri ziyareti sırasında kampanyayla ilgili gözlemledik. Vatandaş nasıl tepkiler veriyor? Neler arzu ediyor? Kampanyamızda nelere dikkat etmemiz lazım diye. Gördüğümüz şudur; AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccüh var ve vatandaşın sandığa gitmek için sabırsızlandığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tehdidin bertaraf edilmesi gerekir" Çelik, sınırda YPG, PYD, PKK unsurlarının hala faaliyetlerine devam ettiğini hatırlatarak, "Bunları buradan çıkarmak üzere bir güvenli bölge kurulacaksa kurulacak. Ama bunun saatlerce, günlerce, haftalarca, aylarca beklenecek bir hali yok. Türkiye'ye dönük olarak orada canlı bir tehdit var, bu tehdidin bertaraf edilmesi gerekir." dedi. Güvenli bölgenin YPG ya da başkası için kurulmayacağını, şu anda orada terör örgütleri için güvenli bölge oluşturulduğunu belirten Çelik, şu an Türkiye için bir güvenli bölgeden bahsedildiğini söyledi. Bununla ilgili müttefiklerle beraber hareket etmeyi arzu ettiklerini aktaran Çelik, şöyle konuştu: "Ama burada iki şey kabul edilemez. Birincisi, burada bir terör örgütlerinden arındırılmış güvenli bölge oluşturulmasın ya da Türkiye'ye dönük tehdit devam etsin gibisinden bir yaklaşım kabul edilemez. İkincisi de bunu çok fazla zamana yayarak, çok fazla erteleyerek Türkiye'nin güvenlik kaygıları hakkında pazarlığa dönüştürmek gibi bir yaklaşım kabul edilemez. Bütün hazırlıklar tamamlanmış. Ya müttefiklerimizle bu güvenli bölge adımını atacağız ve bunu gerçekleştireceğiz ya da bu tehdide dönük olarak kendi siyasi, askeri planlamamız içerisinde bir gece ansızın bu müdahaleyi gerçekleştireceğiz."