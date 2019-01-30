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CHP'nin, Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 12:54 | Son Güncelleme

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: - "Ne bir kişinin yakını ve akrabasından dolayı yargılanması, eleştirilmesi doğrudur, ne de 2019'un şartlarında 12 Eylül döneminde alınan birtakım kararların yargılanması, eleştirilmesi, tartışılması doğrudur" - "Belirlenen adayların birtakım hesaplarla, beklentilerle belirlendiği iddiası spekülasyondan öteye gidebilecek bir şey değil"

İZMİR (AA) - CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına Tunç Soyer'in aday gösterilmesine yönelik eleştirilere ilişkin, "Ne bir kişinin yakını ve akrabasından dolayı yargılanması, eleştirilmesi doğrudur, ne de 2019'un şartlarında 12 Eylül döneminde alınan bir takım kararların yargılanması, eleştirilmesi, tartışılması doğrudur." dedi.

Yücel, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, büyükşehir ile 23 ilçe belediye başkan adayının açıklanmasıyla aday belirleme sürecinin büyük ölçüde bittiğini belirtti.

Adaylar belirlenirken İzmir duruşuna sahip, İzmir ile bağ kurabilecek, CHP'ye emeği geçmiş olması gibi kriterlerin gözetildiğini anlatan Yücel, bu süreçte genel merkezde yoğun mesai harcadıklarını, il teşkilatı olarak başından beri sürecin içinde bulunduklarını bildirdi.

Belli konularda il teşkilatının görüşlerinin dinlenmemiş olabileceğini belirten Yücel, "Ama siyaset bir durum, tavır meselesidir. Bizim tercihimiz, tavrımız, duruşumuz CHP'dir. Herkesin mutlu, memnun olması mümkün değil." diye konuştu.

- Fetullah Gülen'i öven aday iddiası

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yücel, aday listesi hazırlanırken CHP'nin kurultay sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun tutumunun göz önünde tutulup tutulmadığına ilişkin, "Kocaoğlu partimiz için çok değerli. Bundan sonraki süreçte de CHP'ye desteğine ve katkısına ihtiyacımız olduğu bir isim. Belirlenen adayların birtakım hesaplarla, beklentilerle belirlendiği iddiası spekülasyondan öteye gidebilecek bir şey değil." değerlendirmesini yaptı.

Yücel, çok sayıda belediye başkanının değiştirilmesine ilişkin de sol ideolojinin temelinde değişim ve revizyon yer aldığını, değişimin nedeninde başarıyı ya da başarısızlığı aramanın her zaman doğru olmayacağını kaydetti.

Deniz Yücel, CHP'nin Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin'in geçmişteki açıklamalarında FETÖ'ye destek verdiğinin belirtilmesi üzerine, "Fetullah Gülen'i öven bir ismin aday olduğuna dair bir bilgim yok. İnceleriz, tarihlerine bakarız, ne demiş bakarız." yanıtını verdi.

- "Kırgınlıkları tamir etmeyi biliriz"

Bir gazetecinin 2014 yılındaki seçim öncesinde aday olamayan küskünlerin başka partilerden aday olduğunu hatırlatarak, bu seçim öncesinde de böyle bir gelişmenin olabileceğine yönelik bir endişe taşıyıp taşımadıklarını sorması üzerine Yücel, böyle bir endişelerinin bulunmadığını bildirdi.

Yücel, küskünlük ve kırgınlıkları tamir edebileceklerine işaret ederek, "Partimizin başarısını engelleyecek hiçbir hareket, davranışa tahammülümüz yok. Tüm aday adaylarımız kardeşimiz, partilimizdir. Mevcut belediye başkanları için de geçerli bu. Önemli olan CHP, İzmir ve ülkemizdir. İhtiyaç olduğu taktirde onlarla bir araya geleceğiz." dedi.

- Soyer'in adaylık tartışmaları

Yücel, Tunç Soyer'in adaylığıyla ilgili eleştiriler konusunda da şu görüşlerini paylaştı:

"Sayın Tunç Soyer'in adaylığıyla ilgili tepkiler doğru, yerinde, haklı tepkiler değil. Kişiler üzerinden siyaset yapmak doğru değil. İlkeler ve ideolojiler üzerinden siyaset yapmak doğru. Bir kişiyi ailesinin bir ferdiyle, akrabasıyla, kardeşiyle, hatta babasıyla yargılamak doğru değil. Bu ne siyaset anlayışıyla ne dünya görüşüyle ne de hukuk ve adaletle bağdaşır. Birtakım kararlar alınırken, bir görev yürütülürken o dönemin koşullarına, şartlarına, hukuk düzenine bakarak bu eleştirilerin o şekilde getirilmesi gerekir. Ne bir kişinin yakını ve akrabasından dolayı yargılanması, eleştirilmesi doğrudur, ne de 2019'un şartlarında 12 Eylül döneminde alınan birtakım kararların yargılanması, eleştirilmesi, tartışılması doğrudur. Bunun seçim sonuçlarına yansıyacağını düşünmüyorum."

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