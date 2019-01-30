CHP'nin Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermesi

İZMİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, partisinin CHP ile bazı il ve ilçelerde iş birliği yapma kararı aldığını anımsatarak, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu iş birliği kapsamının içindedir. Dolayısı ile CHP'ye bırakılan bu ilin belediye başkan adayı Tunç Soyer'i destekleyerek kararımızın arkasında duracağız." ifadesini kullandı.

Çıray, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin akitlerine sadık, ciddi bir parti olduğunu, partisinin CHP ile yaptığı iş birliği kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesinin de yer aldığını belirtti.

Bu desteğin parti görevi olduğu kadar kendi siyasi ahlakının da gereği olduğunu vurgulayan Çıray, şöyle devam etti:

"(İYİ Parti-CHP iş birliği) İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı bu iş birliği kapsamının içindedir. Dolayısı ile CHP'ye bırakılan bu ilin belediye başkan adayı Tunç Soyer'i destekleyerek kararımızın arkasında duracağız.

Açıkça ifade etmeliyim ki Sayın Tunç Soyer'e yapılan saldırıların gerçek nedeni, babaları merhum Nurettin Soyer'in Fetullah Gülen'i ilk mahkum eden yargıç olmasıdır. Soyer'e yapılan saldırılar arkasında FETÖ'cülerin intikam alma niyetleri vardır."