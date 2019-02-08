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CHP’nin Tunceli eski il başkanı Güder partisinden ihraç edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 18:54 | Son Güncelleme

Teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz ile ilgili yaptığı konuşmayla Türkiye’de gündem olan eski CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder, il disiplin kurulu tarafından partisinden ihraç edildi.Alınan bilgiye göre, eski CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder, CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yoluk, yönetim ve parti teşkilatına hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla CHP’nin Tunceli İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Ateş başkanlığında toplanan il disiplin kurulu tarafından ihraç edildi.

CHP’nin Tunceli eski il başkanı Güder partisinden ihraç edildi

Teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz ile ilgili yaptığı konuşmayla Türkiye’de gündem olan eski CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder, il disiplin kurulu tarafından partisinden ihraç edildi.
Alınan bilgiye göre, eski CHP Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder, CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yoluk, yönetim ve parti teşkilatına hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla CHP’nin Tunceli İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Ateş başkanlığında toplanan il disiplin kurulu tarafından ihraç edildi. Güder ise, kararı kamuoyundan öğrendiğini ancak kendisine ulaşan resmi bir tebliğ bulunmadığını söyledi.

Necmettin öğretmeni katleden PKK’ya tepki göstermişti
Tunceli’de önceki yıl 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle valilik ve belediye tarafından "15 Temmuz Şehitlerimizi Anıyoruz" programında Ali Rıza Güder’in konuşması Türkiye genelinde gündem olmuştu.
Güder, terör örgütü PKK’ya tepki gösterdiği açıklamasında, "Ne istiyorsunuz? Bu daha hayatının baharında annesiyle babasıyla yaşayacak ömrü olan 23 yaşındaki öğretmenden ne istediniz? Belki yarın öbür gün evlenip, çoluğu çocuğuyla, sevdiğiyle yaşayacak ömrü olan bu öğretmenden ne istediniz? Bu işlediğiniz adi cinayetle siz bu coğrafyada sadece gencecik bir insanı değil insanlığı, vicdanı, haysiyeti, onuru da katlettiniz. Ne istiyorsunuz? Gencecik bir insanı öldürüp suya atmak neyin nesidir? Sizin ölüye de mi saygınız yoktur? Ölmüş bir insanın son bir kez annesiyle, babasıyla buluşmasına da mı saygınız yoktur? Anne baba çocuğunun cenazesini almasın mı? Bu zavallı öğretmene bir cenazeyi de mi çok gördünüz? Bir avuç toprağı da mı çok gördünüz? Edemediniz mi bir yolun kenarına bırakıp birinin almasını edemediniz mi? Gencecik bir insanı suya atmak neyin nesidir? Munzur Dağları’nın piri pak suyunu bu adi cinayetle kirletmeye utanmadınız mı? Adlarını kendinize mal ettiğiniz bu dağların zirvesine kurulmuş ağalar divanının gölgesi, onların ızdırap dolu bakışları da mı sizi utandırmıyor? Bu neyin davasıdır? Ne uğruna öldürüyorsunuz ne uğruna ölüyorsunuz; bu kör şiddetin sebebi neyin nesidir?" ifadelerini kullanmıştı.

CHP’nin Tunceli eski il başkanı Güder partisinden ihraç edildi

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