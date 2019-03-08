"CHP'nin üye sayısı sadece AK Parti Gençlik Kolları kadar"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti'nin seçilme yaşının kademeli olarak önce 25'e daha sonra 18'e düşürdüğünü, seçme ve seçilme yaşının eşitlendiğini belirterek, "Neredeyse CHP'nin bütün üye sayısı sadece AK Parti Gençlik Kolları kadardır. Gençlere verdiğimiz önem bakımından bu çok önemli bir veridir." dedi.

Büyükgümüş, Antalya Öğretmenevinde gerçekleştirilen "Öğrenci Toplulukları Buluşması" programında Akdeniz Üniversitesi ve Bilim Üniversitelerindeki öğrenci topluluklarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Büyükgümüş, Türkiye'nin yerel seçimler sürecinde olduğunu, AK Parti'nin de seçimlerde hızlı şekilde yol aldığını belirterek, tüm farklılıklarıyla gençlerin siyasete katılması için ülkenin, toplumun sorunlarını anlama bakımından ortak bir payda içinde bulunduklarını ifade etti.

Büyükgümüş, gençlerin siyasete katılmamasında en önemli meselenin gençlerin mobilize olmamasından kaynaklandığına işaret ederek, bunun önündeki en büyük engelin iş, okul ve sivil hayata katılma gibi sorunların olduğunu vurguladı.