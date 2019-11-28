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CHP'nin yaşadığı son kriz ile moral bulan AKP, muhalefete karşı hangi taktikleri izliyor?

28.11.2019 06:35 | Son Güncelleme

CHP'yi karıştıran "Saray'a giden CHP'li" iddiasının yansımalarından memnun olan AKP, muhalefet kanadının yeni kurulacak partilerle genişlemesine karşı yeni taktikleri devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda başta İYİ Parti'den olmak üzere muhalefetten bazı belediye başkanlarının transfer edilmesi gündemde. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.

CHP'nin yaşadığı son kriz ile moral bulan AKP, muhalefete karşı hangi taktikleri izliyor?

CHP'yi karıştıran "Saray'a giden CHP'li" iddiasının yansımalarından memnun olan AKP, muhalefet kanadının yeni kurulacak partilerle genişlemesine karşı yeni taktikleri devreye sokmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda başta İYİ Parti'den olmak üzere muhalefetten bazı belediye başkanlarının transfer edilmesi gündemde. AKP'li bir parti yöneticisi, başta İYİ Parti olmak üzere önümüzdeki günlerde muhalefet partili belediyelerden, "dalga dalga" katılım olacağını söyledi.

AKP kulislerinde, muhalefet partilerinde yaşanacak olası gelişmelere göre atılacak adımlara ilişkin şu değerlendirmeler yapılıyor:

"Dizayn CHP'den"

AKP'de "Saray'a giden CHP'li" iddiasının ortaya atılması, CHP içindeki güç kavgasına ve kurultay hesaplarına bağlanıyor. Bir siyasi partinin diğer siyasi partinin iç işine karışmasının söz konusu olamayacağı vurgulanıyor.

Sonuçları itibarıyla "güçlü" şekilde yalanlanan bu iddianın, Erdoğan'ı yıpratmak için kurgulandığı, ancak tam tersine, CHP aleyhine sonuç doğurduğu düşünülüyor.

Ancak bu olayın sadece "bir gazetecilik" hatası olmadığı, CHP genel merkezinin "dizayn" çalışması olduğu iddia ediliyor. Hatta, söz konusu dizayn çalışmasını yapanlar ile 2010 yılında Deniz Baykal'ı genel başkanlık koltuğundan eden "kaset skandalı"nı organize edenlerle aynı yapı olduğu savunuluyor.

Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik "gayri milli" ifadesi kullanılırken, "milli duruşa sahip" bir ismin parti yönetimine gelmesinin "ülkenin hayrına olacağı" yorumu yapılıyor.

Bu konudaki tartışmaların CHP içinde de yapıldığı tahmin edilirken, parti tabanı ve ulusalcı kanadın önümüzdeki süreçte seslerini daha da yükseltebileceği ve CHP'nin enerjisini "iç tartışmaya" yoğunlaştırmak zorunda kalacağı düşünülüyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu

"Paydaşlar arası kavga" beklentisi

AKP'de yerel seçimlerde CHP adaylarına destek veren HDP'nin ve İYİ Parti'nin "başarının paydaşı" olarak belediyelerde söz sahibi olmak isteyeceği ve bu durumun bir süre sonra belediyelerde sıkıntı yaratacağı beklentisi üzerine de hesaplar yapılıyor.

Özellikle HDP'nin kilit konumunu kullanarak, CHP'ye yönelik pazarlıkta elini yükseltip, "benim oyumla orada oturuyorsun" yaklaşımıyla baskıyı artıracağı, bu durumun hem CHP tabanında rahatsızlık yaratacağı, hem de İYİ Parti'nin tepkisine yol açabileceği vurgulanıyor.

CHP'nin resmi ve gayri resmi ittifakları arasında yaşanacak kırılmanın, ilerleyen süreçte ittifak dengelerini değiştireceği beklentisi dile getiriliyor.

Muhalefet belediyelerinden transfer gündemde

AKP'de dile getirilen bir başka beklenti ise HDP ile ittifakın ilerleyen süreçte İYİ Parti tabanından kopmalara yol açacağı yönünde.

"Gayri milli" politika izlediği savunulan CHP'ye tabandan tepki olduğu savunuluyor ve "İYİ Parti, CHP'yle gitse bile, tabanını daha fazla beraber götüremez" görüşü seslendiriliyor.

Bu görüşü dile getiren bir parti yöneticisi, önümüzdeki günlerde İYİ Parti ve Demokrat Parti'den bazı belediye başkanlarının partilerine katılacağı bilgisini verdi.

"İYİ Parti ve Demokrat Parti'den, hatta CHP'den bazı belediye başkanları dalga dalga Ak Parti'ye katılacak" diyen parti yöneticisi, rozetlerinin ise bizzat Erdoğan tarafından grup ve il toplantılarında takılacağını söyledi.

Bu kapsamda, Erdoğan'ın programı ve gezilerine göre birer ikişer haftayla katılım törenleri düzenlenmesi planlanıyor.

Erdoğan

"Elimiz armut toplamıyor"

Seçime uzun süre olması nedeniyle Erdoğan'ın şimdilik muhaliflerine çok yüklenmediği, ancak seçim sürecine girilmesiyle tavrın değişeceği ifade ediliyor.

Erdoğan'ın karşısında cumhurbaşkanlığı yarışında yeni kurulacak parti liderlerinin şansının "sıfır" olduğunu savunuluyor. Yeni parti kurma hazırlıklarında sona yaklaşan eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski başbakan yardımcısı Ali Babacan konusunda, "Elbette elimiz armut toplamıyor, ama hani bir deyim vardır; 'Sarhoşu ittirme, kendi devrilsin' diye. Biz onları şimdilik kendi kaderlerine terkediyoruz" yorumu yapılıyor.

Ancak seçim dönemine girilmesi halinde Erdoğan'ın, meydanlarda geçmişten bu yana muhaliflerine karşı uyguladığı "sert" söylemle rakiplerine yükleneceği ifade ediliyor.

"Küskün" önlemi: Yeni görev

Kongre sürecine giren AKP'de, il başkanlarının istifa ettirilme süreci de devam ediyor.

Bazı il başkanlarının "istifa ettirilerek" görevden uzaklaştırılmasının yaratacağı kırgınlıkları önlemek için önlemler tartışılıyor.

Bu kapsamda, görevden uzaklaştırılan il başkanlarının, partinin farklı organlarında; teşkilatlar veya genel merkezde başka görevler verilerek partide tutulması planlanıyor.

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