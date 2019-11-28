CHP'nin yaşadığı son kriz ile moral bulan AKP, muhalefete karşı hangi taktikleri izliyor?

CHP'yi karıştıran "Saray'a giden CHP'li" iddiasının yansımalarından memnun olan AKP, muhalefet kanadının yeni kurulacak partilerle genişlemesine karşı yeni taktikleri devreye sokmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda başta İYİ Parti'den olmak üzere muhalefetten bazı belediye başkanlarının transfer edilmesi gündemde. AKP'li bir parti yöneticisi, başta İYİ Parti olmak üzere önümüzdeki günlerde muhalefet partili belediyelerden, "dalga dalga" katılım olacağını söyledi.

AKP kulislerinde, muhalefet partilerinde yaşanacak olası gelişmelere göre atılacak adımlara ilişkin şu değerlendirmeler yapılıyor:

"Dizayn CHP'den"

AKP'de "Saray'a giden CHP'li" iddiasının ortaya atılması, CHP içindeki güç kavgasına ve kurultay hesaplarına bağlanıyor. Bir siyasi partinin diğer siyasi partinin iç işine karışmasının söz konusu olamayacağı vurgulanıyor.

Sonuçları itibarıyla "güçlü" şekilde yalanlanan bu iddianın, Erdoğan'ı yıpratmak için kurgulandığı, ancak tam tersine, CHP aleyhine sonuç doğurduğu düşünülüyor.

Ancak bu olayın sadece "bir gazetecilik" hatası olmadığı, CHP genel merkezinin "dizayn" çalışması olduğu iddia ediliyor. Hatta, söz konusu dizayn çalışmasını yapanlar ile 2010 yılında Deniz Baykal'ı genel başkanlık koltuğundan eden "kaset skandalı"nı organize edenlerle aynı yapı olduğu savunuluyor.