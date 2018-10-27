İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yerel seçimlere ilişkin, "31 Mart seçimleri İstanbul'un kurtuluşunun başlangıcı olsun. Bunu bir Cumhuriyet Halk Partili yapsın. Biz İstanbul'un 39 ilçesini de, büyükşehirini de en doğru şekilde toparlar, yönetir ve o belediyeyi saraydan alıp halka vermeyi iyi biliriz." dedi.

Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yerel Yönetimler 2019 Seçimlerine Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı" öncesi konuştu.

Toplantıda seçim hazırlıklarını değerlendireceklerini dile getiren Salıcı, AK Parti'nin iktidara geldiğinde yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar ile mücadele edeceğini vadettiğini ancak bunda başarılı olamadığını savundu.

Ülkenin ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını ileri süren Salıcı, "Yoksulluklar var mı? Diz boyu. Yasaklar var mı? Bahsetmeye bile gerek yok. Bu ülkede yoksulluğun, yasakların ve yolsuzlukların dışında ne kaldı? Aslında iktidarın topluma vadedebileceği, söyleyebileceği yeni hiçbir şey kalmadı. Kendi partisinin adındaki adalet kavramını sizler hep beraber Ankara'dan İstanbul'a 430 kilometre yürüyerek yok ettiniz, ortadan kaldırdınız zaten. Onun adındaki adalet kavramının Türkiye'de karşılığı yoktu. Bunun olmadığını tüm topluma hep beraber göstermiş oldunuz. Ekonomideki son durum, adındaki kalkınma kavramının da ortadan kalktığını açık bir şekilde gösteriyor. 2002'de iktidara geldiklerinde üretici fiyatları endeksi yüzde 30,8'di. Bugün son açıklanan rakamlara göre yüzde 46. İktidar kendi ekonomi hikayesini de kendi eliyle ortadan kaldırmış durumda." şöyle konuştu.