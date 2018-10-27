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CHP'nin "Yerel Seçim Hazırlık" toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 13:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: - "31 Mart seçimleri İstanbul'un kurtuluşunun başlangıcı olsun. Bunu bir Cumhuriyet Halk Partili yapsın. Biz İstanbul'un 39 ilçesini de, büyükşehirini de en doğru şekilde toparlar, yönetir ve o belediyeyi saraydan alıp halka vermeyi iyi biliriz"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yerel seçimlere ilişkin, "31 Mart seçimleri İstanbul'un kurtuluşunun başlangıcı olsun. Bunu bir Cumhuriyet Halk Partili yapsın. Biz İstanbul'un 39 ilçesini de, büyükşehirini de en doğru şekilde toparlar, yönetir ve o belediyeyi saraydan alıp halka vermeyi iyi biliriz." dedi.

Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Yerel Yönetimler 2019 Seçimlerine Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı" öncesi konuştu.

Toplantıda seçim hazırlıklarını değerlendireceklerini dile getiren Salıcı, AK Parti'nin iktidara geldiğinde yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar ile mücadele edeceğini vadettiğini ancak bunda başarılı olamadığını savundu.

Ülkenin ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını ileri süren Salıcı, "Yoksulluklar var mı? Diz boyu. Yasaklar var mı? Bahsetmeye bile gerek yok. Bu ülkede yoksulluğun, yasakların ve yolsuzlukların dışında ne kaldı? Aslında iktidarın topluma vadedebileceği, söyleyebileceği yeni hiçbir şey kalmadı. Kendi partisinin adındaki adalet kavramını sizler hep beraber Ankara'dan İstanbul'a 430 kilometre yürüyerek yok ettiniz, ortadan kaldırdınız zaten. Onun adındaki adalet kavramının Türkiye'de karşılığı yoktu. Bunun olmadığını tüm topluma hep beraber göstermiş oldunuz. Ekonomideki son durum, adındaki kalkınma kavramının da ortadan kalktığını açık bir şekilde gösteriyor. 2002'de iktidara geldiklerinde üretici fiyatları endeksi yüzde 30,8'di. Bugün son açıklanan rakamlara göre yüzde 46. İktidar kendi ekonomi hikayesini de kendi eliyle ortadan kaldırmış durumda." şöyle konuştu.

Yerel seçimlere değinen Oğuz Kaan Salıcı, şunları kaydetti:

"Gelin bunu hep beraber yapalım. 31 Mart seçimleri İstanbul'un kurtuluşunun başlangıcı olsun. Bunu bir Cumhuriyet Halk Partili yapsın. Biz İstanbul'un 39 ilçesini de, büyükşehirini de en doğru şekilde toparlar, yönetir ve o belediyeyi saraydan alıp halka vermeyi iyi biliriz."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise İstanbul'un yeniden kent kimliğine kavuşmasıyla tüm Türkiye'nin nefes alacağını ve bu bilinçle parti olarak hep birlikte çalıştıklarını söyledi.

CHP'nin yaklaşık 6 aydır İstanbul'da veri ölçümleme, akademik, siyasal iletişim ve takvimlendirme masalarıyla çalıştığını belirten Kaftancıoğlu, bu çalışmalarda gördükleri gerçeklikleri, verileri, rakamları, planlamaları, stratejileri yaşamın her alanında anlattıkları ve hayata geçirdikleri takdirde İstanbul'un nefes alacağını hissettiklerini ifade etti.

Açıklamaların ardından basına kapalı devam eden toplantıya, CHP genel başkan yardımcıları, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, çeşitli kademedeki yöneticiler katıldı.

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