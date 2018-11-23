CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Artık bu hükümetin lale devri bitti, bizlerin, kır çiçeklerinin devri başlıyor." dedi.

Torun, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde "Yerel Seçim İç Anadolu Bölge Çalıştayı"nın ikinci gün çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

Parti olarak 12 bölgede düzenleyecekleri bölge çalıştaylarının 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Torun, "Bu toplantılarımızın amacı belli bilgileri size sunmak ama yanı zamanda sizlerin bölgelerinizdeki bilgileri alarak her seçim bölgesine her adaya yönelik bir propaganda dili oluşturmak." dedi.

Belediyeciliği herkesten iyi bildiklerini savunan Seyit Torun, yerel yönetimlerde yapılmış ilk ne varsa bunun CHP'li belediyeler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Bu toplantılara "arama toplantısı" dediklerini bildiren Torun, "Aradığımız en önemli şey şu; nerede hata yapıyoruz da kanıtlanmış belediyecilik başarımızı, Türkiye'nin dört bir yanına anlatamıyoruz." diye konuştu.

İnsani Gelişmişlik Vakfının hazırladığı rapora göre, Türkiye'de "çok yüksek insani gelişme performansı" gösteren 30 ilçenin ilk 10'unun CHP'li belediyeler tarafından yönetildiği aktaran Torun, bu başarıyla gurur duyduklarını belirtti.