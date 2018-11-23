HABER

CHP'nin "Yerel Seçim İç Anadolu Bölge Çalıştayı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Artık bu hükümetin lale devri bitti, bizlerin, kır çiçeklerinin devri başlıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Artık bu hükümetin lale devri bitti, bizlerin, kır çiçeklerinin devri başlıyor." dedi.

Torun, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde "Yerel Seçim İç Anadolu Bölge Çalıştayı"nın ikinci gün çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

Parti olarak 12 bölgede düzenleyecekleri bölge çalıştaylarının 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Torun, "Bu toplantılarımızın amacı belli bilgileri size sunmak ama yanı zamanda sizlerin bölgelerinizdeki bilgileri alarak her seçim bölgesine her adaya yönelik bir propaganda dili oluşturmak." dedi.

Belediyeciliği herkesten iyi bildiklerini savunan Seyit Torun, yerel yönetimlerde yapılmış ilk ne varsa bunun CHP'li belediyeler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

Bu toplantılara "arama toplantısı" dediklerini bildiren Torun, "Aradığımız en önemli şey şu; nerede hata yapıyoruz da kanıtlanmış belediyecilik başarımızı, Türkiye'nin dört bir yanına anlatamıyoruz." diye konuştu.

İnsani Gelişmişlik Vakfının hazırladığı rapora göre, Türkiye'de "çok yüksek insani gelişme performansı" gösteren 30 ilçenin ilk 10'unun CHP'li belediyeler tarafından yönetildiği aktaran Torun, bu başarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Listenin en altındaki il ve ilçelere neden ulaşamadıklarını sorguladıklarını anlatan Seyit Torun, şöyle devam etti:

"İç Anadolu'nun büyük kesiminde kanıtlanmış belediyecilik başarılarımızı anlatamıyoruz. Bu imkansız mı? Hayır. Biz ilhamımızı orada İstanbul dururken, bozkırda Ankara'yı başkent yapan Mustafa Kemal'den alıyoruz. İstanbul'u başkent yapmak en kolayı, ancak o zoru başardı. Burada sıfırdan Türkiye'nin başkentini inşa etti, Kayseri'yi, Aksaray'ı, Yozgat'ı, Çankırı'yı çok zor diye unutacak mıyız? Seçim sonuçları ile ilgili rakamları değerlendiriyoruz. 2011'den bu yana tüm seçimleri analiz ediyoruz. Örneğin Sivas'ın Akıncılar'da oyumuzu yüzde 4'ten 31'e yükseltmişiz, İmranlı'da 4 küsürlerden 34 küsürlere çıkmışız. Osmancık'ta oylarımızı ikiye katlamışız, hepsi 2014 seçimlerinde olmuş. Oylarımızı katlayarak hedefe yaklaşmışız, bugün niye kazanmayalım? Özellikle yerel seçimlerde doğru aday ve doğru iletişimle çok şey olur, yeter ki 'imkansız' diye düşünmeyelim."

- "Kentler bizi göreve çağırıyor"

Söylemlerde bir fikir birliği olması gerektiğine de işaret eden Torun, "Birileri rant için şehirleri yaşanmaz hale getirebilir ama bizim işimiz talanın değil, halkın yanında olduğumuzu sabırla anlatmak. Ekonomik kriz ve yaşanmaz hale gelen kentler bizi göreve çağırıyor. Bizim işimiz suçlamak değil, halkı anlamak. Dertlere derman olmak. Artık bu hükümetin lale devri bitti, bizlerin, kır çiçeklerinin devri başlıyor. Önümüz mart, martın sonu bahar o bahara varmak için çok çalışacağız." diye konuştu.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de 31 Mart seçimlerinin tarihsel bir seçime dönüştüğünü belirterek "Bugün burada çok yenilikçi bir anlayışla bir toplantı yapıyoruz ve 31 Mart'a el ele gönül gönüle hazırlanıyoruz." dedi.

Gün boyu sürecek çalıştaya, İç Anadolu Bölgesi'nden il ve ilçe belediye başkanları ile örgüt temsilcileri katıldı.

Toplu mezar şoku! Daha önce benzerine dahi rastlanmamıştıToplu mezar şoku! Daha önce benzerine dahi rastlanmamıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde açıklamalar
Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Yerel Seçim İç Anadolu Bölge Çalıştayı Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

'AK Parti, MHP'siz yapamaz' dedi, son oy oranlarını açıkladı

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

Kahreden haber! Yaralı Teğmen Muhammed Can Sevim şehit düştü!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

FETÖ soruşturmasında Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Korkmaz için karar verildi

AK Parti'de bir ilk!

AK Parti'de bir ilk!

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

İlginizi Çekebilir

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde açıklamalar

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Adaylığı tartışılan Sarıgül'den CHP'ye çok net mesaj: Ben Şişli adayıyım, başka yere gitmem...

Adaylığı tartışılan Sarıgül'den CHP'ye çok net mesaj: Ben Şişli adayıyım, başka yere gitmem...

CHP ve Saadet Partisi pazartesi günü görüşecek

CHP ve Saadet Partisi pazartesi günü görüşecek

CHP'de Gürsel Erol'un cezası belli oldu

CHP'de Gürsel Erol'un cezası belli oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan vize muafiyeti hakkında önemli açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan vize muafiyeti hakkında önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.