CHP'nin yerel yönetimler bölge toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Sosyal demokrat belediyeciliği Türkiye ile tanıştıran bir partiyiz." dedi.

CHP'nin Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Karaman il başkanlıkları ile milletvekili ve belediye başkanlarının da katılımıyla "Yerel Yönetimler, 2019 Yerel Seçimlerine Hazırlık ve Değerlendirme Bölge Toplantısı" Antalya'da gerçekleşti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, bölge toplantısında 6 aylık süreçte partilerinin izlemesi gereken rotayla ilgili karşılıklı görüşmeler yapacaklarını söyledi.

CHP'nin güven veren kadrolara sahip bir siyasi parti olduğunu belirten Salıcı, toplantının gelecek sürece ışık tutacağını aktardı.

"Sosyal demokrat belediyeciliği Türkiye ile tanıştıran bir partiyiz." diyen Salıcı, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Mecliste konuyu gündeme getirdiklerini anlattı.

Parti olarak konuşup tartıştıklarını dile getiren Salıcı, siyasi kültürlerinde, tartışma, öz eleştiri, birbirlerinin doğrularını yüceltmek, eksikliklerini küçük harflerle ifade etmek olduğunu kaydetti.

