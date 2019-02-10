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CHP’nin yerel yönetimlerde temel ilkeleri açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 12:39 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), aday tanıtım toplantısında yerel yönetimlerde temel ilkelerini açıkladı.Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen CHP aday tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerde temel ilkeleri açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), aday tanıtım toplantısında yerel yönetimlerde temel ilkelerini açıkladı.
Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen CHP aday tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerde temel ilkeleri açıkladı. 12 maddelik ilkeler şöyle sıralandı:
’’Hoşgörülü ve saygılı kentler, hakça paylaşan kentler, hesap veren ve şeffaf yönetilen kentler, yoksulluğu yenen kentler, üreten ve istihdam edilen kentler, yenilikçi, akıllı kentler, ulaşım ve altyapı sorunları çözülmüş kentler, sosyal adaleti sağlayan kentler, kültür ve sanatı geliştiren kentler, doğa dostu yeşil kentler, mutlu ve gülümseten kentler.’’

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