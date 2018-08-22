CHP'ye bayram ziyaretleri

Hamzaçebi, "Ben her yıl kurban fiyatlarını, Trabzon Tonya'da Osman diye bir satıcı arkadaşımız var, ona sorarak öğrenirim. 'Gerçek nedir?' diye Osman'a sorarım. Osman, 'Eskiden bir inek 10 kişiye bakıyordu, şimdi 10 kişi bir ineğe bakıyor' diyor." ifadesini kullandı. Orhan Erdem ise "Osman biraz abartmış" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin yeni bir sisteme geçtiğini ve artık TBMM'ye hükümetten gelen bir kanun teklifi olmayacağının altını çizen Hamzaçebi, "Parlamento artık milletvekillerinin tekliflerini yasalaştıracak. Parlamento çok daha güçlü olmalı. Bu gücü tabii ki siyasi parti grupları ama onun ötesinde milletvekilleri verecektir oraya. Başkanlık sistemlerinde parti disiplini zayıftır ve o nedenle yasama organı çok daha güçlü olur. Ama bizim gibi hala parlamenter sistem alışkanlıklarını taşıyan ülkelerde parti disiplini çok güçlüdür. Dolayısıyla bu, yasama organının yürütme karşısında bağımsız bir kimlik koyabilmesinin önündeki en büyük engeldir. Görev tabii iktidar muhalefet herkesin görevi. Hepimizin önünde böyle bir görev var." diye konuştu.

Orhan Erdem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile zaten daha güçlü bir parlamento oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Zaten çıkış yolumuz da oydu, güçlü bir yürütme ve güçlü bir denetim. İnşallah hep birlikte bunu oturtacağız, daha iyi olması için çalışacağız." dedi.