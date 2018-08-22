CHP'ye bayram ziyaretleri

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Ülkemizin, milletimizin gücüne inanıyoruz. Hükümetler, yönetimler gelip geçer ama Türkiye o gücünü muhafaza eder. 21'nci yüzyılda Türkiye çok güçlü bir ülke olacaktır. Buna inancımız tamdır." dedi. Kurban Bayramı dolayısıyla HDP, İYİ Parti, BBP, MHP, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi heyetleri CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu. CHP'ye gelen heyetleri Genel Sekreter Hamzaçebi başkanlığında, Parti Meclisi üyeleri Gamze Pamuk Ateşli ve Bülent Ecevit Tatlıdil ağırladı. Adana Milletvekili Kemal Peköz başkanlığındaki HDP heyetinin ziyareti sırasında tutuklu milletvekillerinin durumu gündeme geldi. Peköz, "Siyasi tutukluluk Türkiye açısından bir sorun. Haksız yere milletvekilleri, belediye başkanları içerdi. Bunlar için bir çaba içerisinde olmak lazım." diye konuştu. "Milletvekillerinin yeri TBMM'dir." ifadesini kullanan Akif Hamzaçebi de Anayasa Mahkemesinin daha önce verdiği Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay kararlarını hatırlattı. Yasada yeniden milletvekili seçilen kişinin dokunulmaz olacağının açık bir şekilde belirtildiğini aktaran Hamzaçebi, "İnşallah hukuk işleyecektir ve Enis Berberoğlu Meclise gelecektir." dedi.

Peköz de Türkiye'nin iyi yönetilmediğini savunarak, yaklaşan yerel seçimlerin Türkiye için bir fırsat olabileceğine işaret etti. Hamzaçebi ise "Türkiye'nin öncelikleri demokrasi ve özgürlükler olacaktır ama bayrama girerken ekonomi öne çıktı. Bayram sonrası herkes kurun nerede istikrar bulacağını düşünüyor, bu ateşi söndürmek lazım, bu çok önemli, kimse önünü göremiyor." ifadesini kullandı.

\ - Ayda bir buluşma önerisi HDP sonrası Genel Başkan Yardımcıları Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Hasan Seymen ile Gençlik Kolları üyesi Barış Çalışkan'dan oluşan İYİ Parti heyeti, CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu. Yanıkömeroğlu, CHP'nin seçimler öncesi kendilerine verdiği desteğe teşekkür ederken, yeni bir parti olmalarına rağmen aldıkları oy oranının başarılı olduğunu aktardı. İYİ Parti'nin geçtiğimiz günlerde yapılan kongresine CHP adına katıldığını aktaran Akif Hamzaçebi ise yeni yönetime başarı diledi. İlk kez seçime girmiş bir partinin aldığı oyu başarılı bulduğunu ifade eden Hamzaçebi, partilerin bir araya gelerek istişarede bulunmasının önemine değindi.

Hamzaçebi, "Bayrama bırakmasak, ayda bir siyasi partiler buluşsa ne güzel olur." açıklamasını yaptı. - "Şu güzelliği yılın her döneminde yaşayalım" Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu başkanlığındaki MHP heyeti de CHP'yi ziyaret etti. Depboylu, başta şehit aileleri olmak üzere tüm vatandaşların bayramını kutladı. MHP camiasının bayramını kutlayan Akif Hamzaçebi de parlamentoda geçmiş dönem başarılı çalışmalarından dolayı Depboylu'yu tebrik etti. Depboylu'ya yeni görevinde başarı dileyen Hamzaçebi, siyasi partilerin zaman zaman bir araya gelmesi çağrısını tekrarladı. Bayramlardaki dayanışmanın diğer alanlara yansıması gerektiğinin altını çizen Hamzaçebi, "Siyasi parti heyetlerinin bayramlaşması çok güzel ama bunu niye bayramlarla sınırlı tutuyoruz. Bunu yılın diğer aylarına da yayalım diyorum. Şu güzelliği yılın her döneminde yaşayalım. Daha güzel olur." açıklamasında bulundu. Ziyarette, kurdaki dalgalanma da gündeme geldi. Türkiye'nin ve dünyanın zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Depboylu, "Çok zorluk yaşadık, henüz atlatabilmiş değiliz ama Allah'ın izniyle atlatacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var; 'Türkler çetin işler için yaratılmıştır' diye. Zannediyorum çetin işler bundan dolayı bizi buluyor. Allah dağına göre kar verirmiş ama atlatırız. Biz güçlü bir milletiz." ifadesini kullandı.