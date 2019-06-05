CHP'ye bayram ziyaretleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Bayramdan sonra yeni bir rekabetin içerisine gireceğiz. Ama gönül ister ki bu rekabet kırıcı olmasın. İnsanları rencide edici bir dil kullanılmasın. Olumlu, yapıcı ve pozitif enerji veren, yurttaşları da bu şekilde bir gerginlik içinde rahatsızlığa sevk etmeyen bir rekabet olsun." dedi.

Siyasi partiler arası bayramlaşma ziyareti kapsamında CHP Genel Merkezi'ne gelen AK Parti'nin Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Toptancı Gürbüz ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Güngör'den oluşan heyeti, Çeviköz başkanlığındaki Parti Meclisi Üyesi Ali Hikmet Akıllı ve Kadın Kolları MYK Üyesi Figen Kahya tarafından karşılandı.

Yaş olarak tüm heyet üyelerinden büyük olduğunu belirten Çeviköz, geçmişe göre bayramlaşma anlayışının da değiştiğine dikkati çekti. Bayramlaşmanın Türk kültüründeki önemine değinen Çeviköz, bayramların kardeşliğin, dostluğun, birliğin, beraberliğin öne çıkarıldığı bir dönem olduğuna işaret etti.

Çeviköz, "Hepimizin gayesi ülkemizin geleceğinin huzur içinde olması ve gelecek nesillere iyi bir ortam bırakmak." ifadesini kullandı.