CHP'ye bayram ziyaretleri

Çeviköz, Türkiye nüfusunun genç ve dinamik olduğunu dile getirerek, "Dinamik toplumların ekonomileri de dinamik olmalıdır. Ekonomik bakımdan çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Umarız bunların da aşılacağı bir gün gelecektir seçimlerden sonra. Üretim önemli. Son zamanlarda Türkiye bir üretim ekonomisi olmaktan ziyade maalesef bir tüketim toplumu olma yönünde hızla ilerliyor." diye konuştu.

Tasarrufun önemine işaret eden Çeviköz, Türkiye'de ciddi bir harcama, tüketim ve bazı makamlarda israfın olduğunu ifade etti.

- "Zaman zaman darboğazlara giriyoruz"

Yaşar Yıldırım da siyasette önemli olanın, yapılan konuşmaların ardından yüz yüze bakabilmek olduğunu vurgulayarak, "Önemli olan ülkeye ve millete hizmettir." dedi.

Türk ekonomisinde yaşanan gelişmelere değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Her evde iki araba var. Biz, soğuk kuyu lastikle, tel dolaplı dönemlerde yetişmiş insanız. Bakıyoruz, konfor ve lüks at başı gidiyor ve bundan taviz vermiyoruz. Bir evde bir araba idare eder mi? Eder ama etmiyor. Herkeste, çocuklarda da var. Bunun sigortası, lastiği, benzini var. Üretmiyorsunuz, tüketiyorsunuz. Zaman zaman da böyle darboğazlara giriyoruz. Bir de dünya ekonomisi var. Dünyanın kaynaklarını tüketen Avrupa, Amerika. Şu ana kadar dünya kaynaklarını zaten onlar tüketmiş. Dünyayı kirletmişler, belli bir seviyeye gelmişler, şimdi diyorlar ki 'Siz dünyayı kirletmeyin, üretmeyin, biz yapacağımızı yapalım.' Böyle bir sıkıntının içindeyiz. En önemlisi üretmek. Üretmeden her evde iki tane araba olunca ekonomik sıkıntı oluyor. Bu sıkıntılar geçer, önemli olan evin içinde huzurun olması."