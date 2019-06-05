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CHP'ye bayram ziyaretleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2019 13:34 | Son Güncelleme

MHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: - "Allah, kahraman Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Bu dönem geçecektir, Türkiye'nin önündeki bu sıkıntılar elbette aşılacaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Allah, kahraman Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Bu dönem geçecektir, Türkiye'nin önündeki bu sıkıntılar elbette aşılacaktır." dedi.

Siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri kapsamında MHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri CHP'yi ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'ne gelen heyetleri Çeviköz ile Parti Meclisi Üyesi Ali Hikmet Akıllı ve Kadın Kolları MYK Üyesi Figen Kahya karşıladı.

Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım başkanlığındaki MHP heyetinin ziyaretinde ağırlıklı olarak İstanbul'da yenilenmesine karar verilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve ekonomide yaşanan gelişmeler konuşuldu.

Şehit acısı yaşayan ailelere başsağlığı dileyip ailelerin bayramını kutlayan Ünal Çeviköz, "Allah, kahraman Mehmetçiğimizi muzaffer eylesin. Bu dönem geçecektir, Türkiye'nin önündeki bu sıkıntılar elbette aşılacaktır." dedi.

Türkiye'de siyasette önemli bir dönüşümün olduğunu, yeni sistemde ittifaklarla yarışıldığını belirten Çeviköz, seçim barajının düşürülerek her siyasi görüşe temsil hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.

Çeviköz, Türkiye nüfusunun genç ve dinamik olduğunu dile getirerek, "Dinamik toplumların ekonomileri de dinamik olmalıdır. Ekonomik bakımdan çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Umarız bunların da aşılacağı bir gün gelecektir seçimlerden sonra. Üretim önemli. Son zamanlarda Türkiye bir üretim ekonomisi olmaktan ziyade maalesef bir tüketim toplumu olma yönünde hızla ilerliyor." diye konuştu.

Tasarrufun önemine işaret eden Çeviköz, Türkiye'de ciddi bir harcama, tüketim ve bazı makamlarda israfın olduğunu ifade etti.

- "Zaman zaman darboğazlara giriyoruz"

Yaşar Yıldırım da siyasette önemli olanın, yapılan konuşmaların ardından yüz yüze bakabilmek olduğunu vurgulayarak, "Önemli olan ülkeye ve millete hizmettir." dedi.

Türk ekonomisinde yaşanan gelişmelere değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Her evde iki araba var. Biz, soğuk kuyu lastikle, tel dolaplı dönemlerde yetişmiş insanız. Bakıyoruz, konfor ve lüks at başı gidiyor ve bundan taviz vermiyoruz. Bir evde bir araba idare eder mi? Eder ama etmiyor. Herkeste, çocuklarda da var. Bunun sigortası, lastiği, benzini var. Üretmiyorsunuz, tüketiyorsunuz. Zaman zaman da böyle darboğazlara giriyoruz. Bir de dünya ekonomisi var. Dünyanın kaynaklarını tüketen Avrupa, Amerika. Şu ana kadar dünya kaynaklarını zaten onlar tüketmiş. Dünyayı kirletmişler, belli bir seviyeye gelmişler, şimdi diyorlar ki 'Siz dünyayı kirletmeyin, üretmeyin, biz yapacağımızı yapalım.' Böyle bir sıkıntının içindeyiz. En önemlisi üretmek. Üretmeden her evde iki tane araba olunca ekonomik sıkıntı oluyor. Bu sıkıntılar geçer, önemli olan evin içinde huzurun olması."

- Diğer ziyaretler

Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez başkanlığındaki Saadet Partisi heyeti de CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Genel olarak İstanbul seçimlerinin konuşulduğu ziyarette Ünal Çeviköz, Millet İttifakı olarak güçlü bir dayanışma içinde olduklarını söyledi. Çeviköz, "23 Haziran'daki ikinci sınavdan da başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum." dedi.

Bitmez de başta CHP ailesi olmak üzere tüm vatandaşların bayramını kutlarken, ülkenin, siyasilerin bir araya gelip konuşmaya ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Bitmez, "İnşallah bayramlar bu buluşmaya vesile olur." ifadesini kullandı.

Genel İdare Kurulu üyesi Hasan Aysal başkanlığındaki Demokrat Parti heyeti de CHP'ye bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Anavatan Partisi Genel Sekreteri Ahmet Kabakçı başkanlığındaki heyet de CHP'yi ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı. Kabakçı, Samsun'daki 19 Mayıs kutlamaları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin iskelede birlikte çektirdikleri fotoğrafı çerçeveleterek hazırladıkları hediyeyi CHP heyetine takdim etti.

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