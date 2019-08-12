CHP'ye bayram ziyaretleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, kadın işsizliği konusunun önemli bir sorun olduğunu ve çözülmesi gerektiğini belirterek, "Kadın istihdamı OECD ortalaması yüzde 60'lar üzerinde. Bizde ise yüzde 30'lar seviyesinde. Kadın istihdamını o oranlara taşırsak orta gelir tuzağından kurtuluruz, kişi başı gelirimizi de 2 bin 3 bin dolar daha artırız." dedi. Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasındaki bayramlaşma kapsamında İYİ Parti, MHP, Demokrat Parti, BBP, Saadet Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri CHP'yi ziyaret etti CHP'de heyetleri Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Sezgin Kaya ile Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir karşıladı. Bayramlaşmaya gelen İYİ Parti heyetinde Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tatlıcıoğlu, Genel İdare Kurulu Üyeleri Fuat Geçen ve Mine Baş yer aldı. Karabıyık'ın toplumun sevgi diline ihtiyaç duyduğunu dile getirmesi üzerine Tatlıcıoğlu, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde bunun görüldüğünü söyledi.

Lale Karabıyık'ın konuklarına Bursa'dan getirdiği kestane şekerini ikram etmesi üzerine Tatlıcıoğlu kendisinin de Bursa Milletvekili olduğunu anımsattı. Kastane şekerinin Kaz Dağları gibi Türkiye'nin önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Tatlıcıoğlu, "Kaz Dağları sadece ülkemizin değil aynı Amazon gibi dünyanın değeri. Yürümekte zorluk çeken astımlıların orada zorlanmadan yürüdüğüne çok şahit oldum. Büyük bir kıyım yaşanmış. Toplumla paylaşılmadan yapılması da yapılan işin maliyetini artırıyor. Ülkemiz güzel ama biraz hor kullanıyoruz." diye konuştu. Karabıyık, Kaz Dağları'nda yaşananlara üzüldüğünü ifade ederek, "Daha da üzücü olan 'biz yaptık, oldu' anlayışıyla bunun gelenek haline gelmiş olması." dedi. - "Üzerinde hassasiyetle durduğumuz nokta beka sorunu" Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve MYK Üyesi Muhammet Koçak'dan oluşan MHP heyeti de CHP'yi ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdiklerini belirten Depboylu, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Depboylu, bayram dolayısıyla mutlu fakat İslam coğrafyasında yaşanan acılar nedeniyle buruk olduklarını ifade etti. Siyasetçilerin topluma yön veren kişiler olduğunu dile getiren Depboylu, partiler arası bayramlaşma ziyaretlerini önemsediklerini söyledi. Depboylu, birlik ve beraberliğin millette de karşılık bulması halinde üstesinden gelinemeyecek bir zorluk olmayacağını dile getirerek, "Mustafa Kemal Atatürk, 'Türk, çetin işler başarmak için yaratılmıştır' demiş. Bizler hep çetin işlerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bu böyle de devam edecek. MHP olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz nokta beka sorunudur. Bu tehdit bizim için devam ediyor. Bir gözümüz açık olmalıyız." dedi. Memleketi Aydın'da kadın ve erkek herkesin efe olduğunu ifade eden Depboylu, kahraman milletin kahraman kadınlara sahip olduğunu söyledi. Bu sözler üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık da toplumdaki sorunları önce kadınların hissettiğini belirerek, şöyle konuştu: "Kadın işsizliği konusunu çözmemiz lazım. Bu önemli bir sorun. Kadın istihdamı OECD ortalaması yüzde 60'lar üzerinde. Bizde ise yüzde 30'lar seviyesinde. Kadın istihdamını o oranlara taşırsak orta gelir tuzağından kurtuluruz, kişi başı gelirimizi de 2-3 bin dolar daha artırız. Kadının çalışma yaşamını kolaylaştırmalıyız, istihdam artırıcı tedbirleri acilen siyaset üstü çabalarla ortaklaşa almak durumundayız."