HABER

CHP’ye Bodrum şok

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

CHP’nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.31 Mart Yerel Seçimleri’ne yaklaşık bir ay süre kala siyasi partiler seçim çalışmalarına sürdürürken, Bodrum siyasetinde şok bir gelişme yaşandı.

CHP’ye Bodrum şok

CHP’nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.
31 Mart Yerel Seçimleri’ne yaklaşık bir ay süre kala siyasi partiler seçim çalışmalarına sürdürürken, Bodrum siyasetinde şok bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz Cumartesi günü İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazlar, İl Seçim Kurulu tarafından değerlendirildi.
CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan hakkında daha önce verilmiş mahkumiyet kararları nedeniyle aday olamayacağına dair İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunulmuş, İlçe Seçim Kurulu Saruhan’ın aday olmasına sakınca olmadığına dair karar vermişti.
İl Seçim Kuruluna taşınan bu kararı değerlendiren kurul, Mustafa Saruhan’ın hakkında daha önce verilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet kararları nedeniyle isminin YSK’ya bildirildiği tarihte adaylık başvurusu yapamayacağı gerekçesiyle başkan adaylığını düşürdüğü öğrenildi.
CHP İl ve Bodrum İlçe Örgütünde büyük şoka neden olan karar sonrası Mustafa Saruhan’ın Muğla’ya giderek karara itiraz etmesi bekleniyor.

CHP’ye Bodrum şok

CHP’ye Bodrum şok

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Nijeryalılar seçim sonuçlarını bekliyorNijeryalılar seçim sonuçlarını bekliyor
Bakan Varank: Sera yatırımı teşviklerimizi revize ediyoruzBakan Varank: Sera yatırımı teşviklerimizi revize ediyoruz

En Çok Okunan Haberler

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü

Erdoğan'a sürpriz! Aracını durdurup...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü hazırlığı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü hazırlığı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.