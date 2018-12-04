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CHP'ye saldıran ve tutuklanan CHP'li üye uyuşturucu kullanmış

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 14:40 | Son Güncelleme

CUMHURİYET  Halk Partisi (CHP) Kayseri Kocasinan İlçe Teşkilatı'na yapılan saldırının ardından tutuklanan ve 7 yıldan beri CHP üyesi olduğu belirlenen Özgür Terazi'nin (29) olay öncesi parkta metanfetamin adlı uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.

CHP'ye saldıran ve tutuklanan CHP'li üye uyuşturucu kullanmış

KAYSERİ, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kayseri Kocasinan İlçe Teşkilatı'na yapılan saldırının ardından tutuklanan ve 7 yıldan beri CHP üyesi olduğu belirlenen Özgür Terazi'nin (29) olay öncesi parkta metanfetamin adlı uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.
Önceki gece saat 21.00 sıralarında Sahabiye mahallesinde bulunan CHP Kayseri Kocasinan İlçe Teşkilatı'nın camları bir kişi tarafından kırıldı ve içeri girilerek bazı eşyalara zarar verildi. Olayın ardından Özgür Terazi isimli şüpheli karakola teslim oldu. Olay yerinden alınan parmak izi de şüpheliyle örtüştü. Terazi’nin 2011 yılından beri Kocasinan CHP İlçe Teşkilatı'nın üyesi olduğu ve partide aktif görev aldığı, birçok kez kasten yaralama suçundan hakkında işlem yapıldığı, bu olayı gerçekleştirmeden önce de Kocasinan ilçesindeki İnönü Parkı'nda metanfetamin adlı uyuşturucu madde aldığı öğrenildi. Sigara kaçakçılığı, adam yaralama gibi 5 ayrı suçtan dolayı daha önce hakkında adli işlem yapılan Nevşehir'in Kozaklı ilçesi doğumlu Özgür Terazi'nin polise ve Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifade de,gençlik kollarında aktif çalıştığını, CHP’ye üye olduğunu, son dönemlerde CHP’nin politikasını beğenmediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ıykı akp yaptı demedıler:)
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