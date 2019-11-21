‘CHP’yi Dizayn Etmeye Kimsenin Gücü Yetmez’

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında CHP’li bir vekilin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gizlice görüştüğü iddialarına değindi. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un konuyla ilgili açıklamalarına cevap veren Öztrak, "CHP saraydan emir alınarak kurulmuş bir parti değildir. Vakti zamanında CHP, Osmanlı Sarayı emirlerine karşı gelerek kuruldu. Kurucuları, boyunlarında sarayın idam fermanıyla dolaşmışlardı. CHP'nin kuruluş dilekçesi, Kurtuluş Savaşı meydanlarında yazılmıştır. Bizi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmez. Bizi dizayn edecek, milletimiz ve kurultay delegelerimizdir. Bu açıklamalar tam bir gün beklendikten sonra, sabah genel başkanımız çıkıp, bu oyunu bozmak üzere konuşma yaptıktan sonra geldi. Uzunca süre bu meseleyi gündemde tutmak isteyenlerin oyunu bozuldu ve gündemden düşmüş oldu. Neden açıklama bir gün sonra yapıldı? Memleketin gündemini değiştirmek isteyen, milletin gerçek gündemini karartmak isteyen kim? CHP'nin içine nifak sokma çabaları var. Bu sabah genel başkanımız, yaptığı açıklamayla bunun önüne geçti" dedi.

AKP ve Cumhurbaşkanlığı’ndan iddiaya yalanlama Kurtulmuş, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan tarafından gündeme getirilen “Beştepe’ye giden CHP’li” iddiasıyla ilgili olarak “"Cumhurbaşkan’ının asla bir ilgisi yoktur. CHP'nin sayın genel başkanı ya da yetkilileri, CHP içindeki çekişmelere Cumhurbaşkanımızı alet etmesinler. Cumhurbaşkanımızın bir başka partinin içişleriyle uğraşması mümkün değildir” demişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da CHP'li bir ismin Erdoğan'la, partisinin genel başkanlığı için görüştüğü iddiasını yalanlayarak “Sayın Cumhurbaşkanımızın ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ne de başka bir yerde böyle bir görüşmesi olmamış, söz konusu köşe yazısında geçen böyle bir diyalog gerçekleşmemiştir” açıklamasında bulunmuştu. Öztrak’tan Altun’a tepki Öztrak, Altun’un “Yaklaşık 43 yıllık siyasi hayatında Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir siyasi partinin dizayn edilmesine yönelik adım atması ya da içişlerine müdahale etmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır" açıklamasını da değerlendirdi.

CHP sözcüsü, "Erdoğan'ın bir ay önce Sırbistan dönüşünde ne dediğine bir bakın. Uçakta konuştuğu zaman 'Millet ittifakının zayıflayıp parçalanması çok çok önemli' diyor. Bu dizayn değil mi? Nereye koyacağız bu cümleleri? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Bu arada TBMM'deki bir tartışma üzerinden saray tarafından Meclis'e ayar verilmesini kabul etmiyoruz. Aslında bu da gündemi değiştirme gayretlerinin bir parçası. Vekiller arasında zaman zaman tartışmalar yaşanabilir. Grup başkan vekilimiz, özür dilemiş, olay tatlıya bağlanmışken, 'Bu iş özürle geçiştirilemez' demeler, Merve Kavakçı'ya kadar geri gitmeler. AK Parti Genel Başkanı, bu konuya böyle müdahil olmak suretiyle nereye gitmek istiyor?" diye konuştu. Kılıçdaroğlu: “Beyefendiyi indireceğiz” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisine mensup belediye başkanlarının çalıştayına katılmak için geldiği İzmir’de iktidar mesajı verdi. CHP’li Karabağlar Belediyesi’bib yaptırdığı kız öğrenci yurdunun açılış törenine katılan Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde elde ettikleri başarıyı hatırlattı. Kılıçdaroğlu “Yerel yönetimlerde çok büyük bir başarı sağladık. Sıra geldi ikinci etaba. Göreceksiniz ikinci etapta da beyefendiyi aşağıya indireceğiz” dedi.