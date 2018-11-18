CHP'yi yoğun gündem bekliyor

BARIŞ GÜNDOĞAN - Yerel seçim hazırlıkları kapsamında aralarında büyükşehir ve illerin de bulunduğu 252 belediye başkan adayını açıklayan CHP'de, ay sonuna kadar yoğun bir gündem bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, CHP'de hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de parti organlarını sıkı bir çalışma temposu bekliyor.

Kılıçdaroğlu, hafta başında randevu talep eden Muharrem İnce ile yerel seçimler kapsamında bir görüşme yapması öngörülüyor.

İnce, görüşmeye ilişkin, "Ben partinin Cumhurbaşkanı adayıyım. Yerel seçimler yaklaşmış. Sayın Genel Başkan ile görüşmemizden daha doğal bir şey olamaz" demişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için de "Ben kendi kişisel derdimin peşinde değilim. Ben ülkenin, partinin peşindeyim." diyen İnce, adaylığı için üyelere sorulması şartının sürdüğünü bildirmişti.

24 Ekim'de toplanan Parti Meclisinde (PM) 105 ilçe ve belde adayını açıklayan CHP'de, 14 Kasım'da gerçekleştirilen PM'de ise 147 aday belirlenmişti.

CHP'de ay sonuna doğru yeni bir PM toplanarak aday belirleme sürecinin devam edeceği belirtiliyor. Bu PM'de de üç büyükşehir olmasa da aralarında illerin de bulunduğu çok sayıda adayın kamuoyuna açıklanması öngörülüyor.