Chrissy Teigen'den emzirme pozundan sonra şimdi de üstsüz poz!

32 yaşındaki seksi model Chrissy Teigen, geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğini kucağına almıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel yıldız bebeğini emzirme pozuyla gündeme oturmuştu. Teigen bu kez eşiyle yan yana olan üstsüz pozunu takipçileriyle paylaştı. Göğüslerini elleriyle kapatan seksi yıldızın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

32 yaşındakimodel Teigen, Miles adını verdiği bebeğini emzirirken kızı Luna da annesinden oyuncak bebeğini emzirmesini de istedi. Teigen de onu kırmayıp oyuncak bebeği emzirir gibi yaptı. O sırada çekilen pozunu da sosyal medyada paylaştı. Fakat bu poz Teigen'in bazı takipçilerini çok kızdırmıştı.



